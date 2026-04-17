- Sumnjam da će Peter Mađar direktno sprovoditi politiku koju Soroš i kompanija očekuju od njega. Prvo, Mađar potiče iz iste društvene sredine kao i Orban, on je simpatizer liberala, ali je, u stvari, nacionalista od samog početka, bio je deo Orbanobog kruga - rekao je Sorokin u emisiji na video blogu "Den TV", prenosi PolitNavigator.

Drugo, po svim merilima, niko u Mađarskoj, sa izuzetkom nekoliko procenata, ne želi proukrajinsku vladu, pa će mu po tom pitanju biti veoma teško.

- Već je rekao, doduše, da će promeniti celu svoju politiku, otvoriti Ukrajini kredit od 90 milijardi i otvoriti vrata članstvu u EU, ali to su za sada samo reči. Izjavio je da će jedan od glavnih prioriteta njegove spoljne politike biti sastanak sa Putinom o svim oblastima gde Mađarska zavisi od Rusije, pre svega ugljovodonicima - rekao je Sorokin.

On kaže da Mađar dolazi iz Orbanove stranke, ali da se ipak prodao liberalima, globalistima.

- Oni ga drže na udici i sada će biti primoran da koordinira neke od svojih akcija sa Briselom. Neće moći jednostavno da napusti brod i nastavi da sprovodi Orbanovu politiku - pojasnio je ruski politikolog.