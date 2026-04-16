Komandant snajperskog odeljenja, pozivni znak Fin, pojasnio je da se gađanje odvijalo na udaljenosti do 500-700 metara, što je standardna radna udaljenost.

Snajperisti iz grupe snaga „Vostok“ ubili su ukrajinskog mitraljesca i obezbedili zauzimanje neprijateljskog uporišta. Vojnici su o tome ispričali dopisniku Andreju Vakuli.

Snajperski timovi su prikriveno napredovali ka neprijateljskim položajima u Zaporoškoj oblasti, prelazeći značajnu udaljenost kroz šumovit teren i zauzimajući vatrene položaje. Dok su jurišne jedinice napadale, pružale su zaštitu, ubivši mitraljesca koji je ometao napredovanje ruskih snaga.

Još jedan neprijateljski vojnik je takođe poginuo, što je omogućilo jurišnim snagama da neometano uđu u uporište i učvrste svoj položaj.