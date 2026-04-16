Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (79) sve češće izaziva zabrinutost javnosti, a mnogi smatraju da njegovo ponašanje prevazilazi uobičajeni politički stil i ulazi u zonu ozbiljne mentalne nestabilnosti. Sve je više glasova – čak i među njegovim bivšim saveznicima – koji otvoreno postavljaju pitanje njegovog psihičkog stanja i nazivaju ga ludim.

Jedan od najuticajnijih svetskih medija, Njujork tajms, nedavno je direktno postavio pitanje: da li je Tramp "lud kao lisica", odnosno proračunato nepredvidiv, ili je jednostavno – lud. Takva formulacija, koja dolazi iz ozbiljnog medija, dodatno je podigla buru u javnosti.

Razlog za ovakva razmišljanja su njegove sve češće izjave i javni nastupi koji deluju nepovezano, haotično i često van realnosti. Kao jedan od najupečatljivijih primera navodi se njegova nedavna pretnja Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti i nikada se neće vratiti" ukoliko ta zemlja ne popusti.

Bivši direktor CIA Džon Brenan nazvao je Trampa "opasnim" i čak pozvao na aktiviranje 25. amandmana, koji omogućava smenu predsednika ukoliko nije sposoban da obavlja funkciju.

Nedugo zatim usledio je još jedan kontroverzan potez – oštar napad na papu Lava XIV. Tramp je poglavara Katoličke crkve nazvao slabim u borbi protiv kriminala i katastrofalnim u spoljnoj politici, nakon što je papa kritikovao američku politiku prema Iranu i pozvao na mir.

Pre toga, Tramp je objavio i AI generisanu fotografiju na kojoj je prikazan kao Isus u beloj odeći. Nakon lavine kritika, uklonio je objavu, tvrdeći da to nije Isus već lekar. Međutim, ubrzo je objavio novu sliku na kojoj ga Isus grli uz američku zastavu u pozadini, što je dodatno pojačalo kontroverze.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da Trampa kao "ludog" sada nazivaju i ljudi iz njegovog političkog tabora. Republikanka Mardžori Tejlor Grin ocenila je da njegove pretnje nisu politička retorika već – čista ludost, i takođe pomenula mogućnost aktiviranja 25. amandmana.

Desničarska komentatorka Kendas Ovens otišla je korak dalje i nazvala ga "genocidnim ludakom", dok je poznati teoretičar zavere Aleks Džouns izjavio da Tramp zvuči kao da mu "mozak više ne funkcioniše kako treba".

Čak i njegov bivši savetnik iz Bele kuće, Taj Kob, rekao je da je Tramp "očigledno lud", naglašavajući da njegove noćne objave na društvenim mrežama pokazuju nivo njegove nestabilnosti.

Njegova bivša portparolka Stefani Grišam takođe je izjavila da je jasno da se Tramp "ne oseća dobro", dok je njegov nekadašnji šef kabineta Džon F. Keli pokušao da razume njegovo ponašanje čitajući knjigu "Opasni slučaj Donalda Trampa", koju je napisalo 27 stručnjaka – nakon čega je zaključio da je predsednik mentalno bolestan.

Ipak, i pored sve većeg nezadovoljstva unutar desnice, republikanci u Kongresu i dalje javno podržavaju Trampa, a njegov kabinet nije pokazao spremnost da pokrene proceduru za njegovu smenu.

Sa druge strane, demokrate sve glasnije traže aktiviranje 25. amandmana. Prema podacima NBC News-a, više od 70 demokrata u Kongresu već je uputilo takav zahtev.

Senator Čak Šumer opisao ga je kao "izuzetno bolesnu osobu", dok je Hakim Džefris rekao da je Tramp "poremećen i van kontrole". Kongresmen Ted Liju bio je još direktniji – nazvavši ga "apsolutno ludim".

Istraživanje koje su sproveli Rojters i Ipsos pokazalo je da 61 odsto Amerikanaca smatra da je Tramp postao nepredvidiviji nego ranije, dok samo 45 odsto veruje da je mentalno sposoban da vodi državu.

Sam Tramp, međutim, odbacuje sve optužbe. Na društvenoj mreži Truth Social napao je svoje kritičare, nazvavši ih "ludim i problematičnim ljudima koji traže pažnju". Podsetio je i da je tokom prvog mandata sebe nazivao "veoma stabilnim genijem" i isticao da je prošao kognitivne testove.

Dodao je da nije ni čuo za optužbe o svom mentalnom stanju i poručio da bi Americi trebalo više ljudi poput njega.

Ipak, lista njegovih neobičnih ispada sve je duža. Na jednom božićnom prijemu govorio je osam minuta o otrovnim zmijama u Peruu, potpuno ignorišući diplomatski karakter događaja.

Tokom bezbednosnih brifinga prekidao je izlaganja nebitnim komentarima, poput pohvale zavesama u Beloj kući usred diskusije o ratu sa Iranom.

Na ekonomskom forumu u Davosu više puta je pomešao Grenland i Island, a govorio je i o nepostojećem ratu između Kambodže i Azerbejdžana.

Na sastanku sa Ursulom fon der Lajen naglo je promenio temu sa imigracije na vetrenjače, tvrdeći da one uništavaju američki pejzaž.

Psiholozi upozoravaju da ovakvo ponašanje može ukazivati na dezinhibiciju – stanje povezano sa određenim oblicima demencije.

Profesor Hari Segal sa Kornel univerziteta ističe da Tramp često naglo menja teme bez ikakve logike, dok je sklon i izmišljanju i dodavanju nepostojećih detalja u svoje priče.

Jedan od upečatljivijih primera bio je trenutak kada nije mogao da se seti iz koje zemlje dolazi njegova supruga.

Francuski novinar Pjotr Smolar ocenjuje da je pitanje Trampovog mentalnog stanja legitimno, ali da bez nezavisne medicinske procene nema jasnog odgovora.

Psihijatri sa Harvarda i Kolumbije još 2017. godine upozorili su da Tramp predstavlja opasnost i da bi trebalo preduzeti ozbiljne mere kako bi se zaštitila javnost od njegovih odluka.