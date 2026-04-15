Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da paket obuhvata dronove za izviđanje, napade na kopnu i moru, kao i za prikupljanje obaveštajnih podataka, napominjući da su isporuke već počele ovog meseca, prenosi Dejli miror.

"Novi paket, najveći te vrste koji je ikada isporučila Velika Britanija, uključivaće hiljade dronova dugog dometa, obaveštajnih i izviđačkih dronova, logističkih dronova i pomorskih kapaciteta, koji su svi dokazani u borbi na ukrajinskom frontu. Isporuke ovih novih dronova Ukrajini su već počele ovog meseca", rekao je on.

Hili, koji je otputovao u Berlin gde će kopredsedavati 34. sastankom Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, naveo je da britanski sektor dronova brzo napreduje i podržava bezbednost i Velike Britanije i šire evropsko odvraćanje, istovremeno podstičući veštine i inovacije u svakom regionu Velike Britanije.

"U petoj godini brutalnog rata ruskog predsednika Vladimira Putina, Velika Britanija se dodatno angažuje i ove godine obezbeđuje najveći ikada broj dronova za Ukrajinu. Ovo značajno pojačanje dronova dokazanih u borbi pružiće ukrajinskim snagama mogućnosti koje su im potrebne da zaštite svoj narod i suprotstave se ruskoj agresiji", istakao je Hili i dodao da su se dronovi su se pokazali ključnim i za ukrajinske kontranapade preko linije fronta tokom proteklih meseci, kao i za njihovu odbranu od kontinuiranih ruskih napada.

On je podsetio da je Rusija lansirala približno 6.500 jednosmernih dronova protiv Ukrajine u martu 2026. godine, što je, kako je ocenio, značajno povećanje u odnosu na ukupan broj u februaru.

"Poslednjih nedelja pažnja je bila usmerena na Bliski istok - Putin želi da nam skrene pažnju, ali Ukrajinci nastavljaju da se bore sa ogromnom hrabrošću i ništa nas neće naterati da im okrenemo leđa dok ne obezbedimo mir", rekao je Hili.

Kako je naveo, sporazum predstavlja i značajan podsticaj britanskoj odbrambenoj industriji, s obzirom na to da će većina sredstava biti uložena u domaće kompanije, čime se podstiče zapošljavanje i razvoj tehnologije.

Podrška dolazi u trenutku kada se Ukrajina priprema za intenzivnije borbe tokom leta, dok predsednik Volodimir Zelenski nastoji da ojača vojnu poziciju svoje zemlje na frontu.

Britanija je najavila i dodatnu vojnu pomoć, uključujući isporuke artiljerijske municije i raketa za protivvazdušnu odbranu, u okviru šireg paketa podrške Ukrajini u iznosu od tri milijarde funti za ovu godinu.

Sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u formatu Ramštajn održaće se danas u Nemačkoj, a najavljeno je prisutvo predstavnika oko 50 zemalja, uključujući generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.