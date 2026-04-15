Vojnici ruske grupe snaga Sever probili su Ukrajinsku odbranu i osvojili novo mesto u Harkovskoj oblasti prema izveštajima ruskog Ministarstvo obrane.

Kako se navodi ruske trupe su preuzele kontrolu nad selom Volčanskie Hutora u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Tokom ofanzive, jurišne grupe iz 128. motorizovane brigade grupe snaga Sever, koristeći terenske prednosti, ušle su i učvrstile svoje položaje u selu, presečujući ukrajinskim militantima puteve snabdevanja hranom i municijom - navela je ruska strana.

Dodaje se da osvajanje ove teritorije omogućava ruskoj vojsci da "proširi kontrolu nad tampon zonom u Harkovskoj oblasti i ojača svoje pozicije u oblasti Vovčanska"

Rusko Ministarstvo odbrane je dodalo da su u poslednja 24 sata ukrajinske oružane snage izgubile do 175 vojnika, oklopni transporter, 17 vozila i sedam skladišta za snabdevanje na ovom delu fronta.

