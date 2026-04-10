Šef kabineta predsednika Ukrajine i glavni pregovarač Ukrajine sa Rusijom Kirilo Budanov izjavio je danas da vidi napredak ka mogućem mirovnom sporazumu sa vlastima u Kremlju i dodao da veruje da i Rusija želi da okonča rat i da se pregovori "kreću ka sporazumu".

"Svi su oni svesni da rat mora da se završi. Zato i pregovaraju. Ne mislim da će to trajati mnogo vremena“, rekao je Budanov u intervjuu za Blumberg.

On je naveo da su do sada obe strane zauzimale "maksimalističke" pozicije u pregovorima u kojima su posredovale SAD, ali je izrazio uverenje da će se približiti jedna drugoj u potrazi za kompromisom.

"Rusija ima jasan podsticaj da sklopi dogovor. Za razliku od nas, oni troše svoj novac. To su ogromne sume - već se mere u trilionima", rekao je šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Istovremeno, odbio je da kaže kako bi tačno mogao da izgleda mogući kompromis oko teritorije, najteže pitanje pregovora.

"Konačna odluka još nije doneta. Ali, u principu, svi sada jasno razumeju granice onoga što je prihvatljivo. Ovo je ogroman napredak", rekao je Budanov.

On je naveo da je ključno dostignuće mirovnih pregovora bilo učešće administracije američkog predsednika Donalda Trampa kao posrednika.

Dodao je da Ukrajina očekuje da će glavni izaslanici Bele kuće u pregovorima, Stiv Vitkof i Džared Kušner, predvoditi američku delegaciju u Kijevu, moguće sledeće nedelje, u onome što bi bila njihova prva poseta zemlji od početka rata.

Komentarišući vest da je nagli rast globalnih cena nafte kao odgovor na američko-izraelski rat u Iranu dao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu profit za finansiranje rata protiv Ukrajine, Budanov je ocenio da bi ta prednost mogla da bude kratkotrajna, jer bi rat u Iranu uskoro mogao da se završi.

Takođe je naveo da Rusija ne oseća manjak vojnika i da bi, ako bude potrebno, "mogla da mobiliše potencijalnu rezervu od 23,5 miliona ljudi, što daleko prevazilazi mogućnosti Ukrajine".

"Ovo je procena iz vremena kada sam bio na čelu vojne obaveštajne službe, zasnovana na izveštaju pripremljenom krajem 2025. godine o mobilizacionom potencijalu Rusije za Putina", rekao je Budanov.

Na pitanje šta bi se desilo ako pregovori sa Rusijom ne dovedu do sporazuma o okončanju rata, on je odgovorio: "Da li mislite da postoji neka vrsta čarobnog štapića? Postoje samo dva izbora - rat ili mir. I to ne znači samo nastavak borbi, već nastavak pregovora, ako se oni uopšte dogode", rekao je Budanov.

On je ranije ocenio i da udari na rusku naftnu infrastrukturu utiču na pregovarački proces, kao i da očekuje "mnogo novog" u narednim rundama razgovora sa ruskom stranom.

BONUS VIDEO