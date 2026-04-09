"Naručilac je visoko ocenio taktičko-tehničke karakteristike i preciznost novih metaka kalibra 5,45 mm“, saopštili su iz pres-službe koncerna.

Oni su namenjeni za pušku AK-12 i sadrže višeelementni projektil koji povećava verovatnoću uništavanja bespilotnih letelica, naročito FPV dronova.

Zrna pogađaju njihove motore, baterije, elektronske ploče i noseće elemente.

Navodi se da konstrukcija obezbeđuje stabilnost pri gađanju i pouzdan rad oružja.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO