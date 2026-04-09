Rusija i Ukrajina su sprovele novu rundu razmene tela poginulih vojnika, rekao je za RBK poslanik Državne dume Šamsail Saralijev, predstavnik parlamentarne koordinacione grupe za specijalne vojne operacije. Prema rečima Saralijeva, 1.000 poginulih vojnika je predato ukrajinskoj strani, a 41 ruskoj strani, prenosi RBK Rusija.

Poslednja razmena tela između Rusije i Ukrajine dogodila se 26. februara. Tada je Ukrajini predato 1.000 poginulih vojnika, a Rusiji 35. Prethodna razmena dogodila se krajem januara, kada je Moskva vratila Kijevu 1.000, a dobila nazad 38.

Kremlj: Moskva ne predstavlja pretnju nijednoj zemlji u svetu



Dmitrij Peskov je na konferenciji za novinare rekao da je zabrinutost načelnika Generalštaba francuskih oružanih snaga Fabijena Mandona, da Rusija predstavlja pretnju, "apsolutno neosnovana", prenosi TASS.

"Rusija ne predstavlja pretnju zemlji koja ne planira da uništi rusko govorno stanovništvo i koja ne planira da na neki način potkopa bezbednost Ruske Federacije", naveo je Peskov.

Dodao je da "Rusija teži dobrim, obostrano korisnim odnosima sa svim zemljama", uključujući i sa evropskim zemljama, za koje je rekao da "nažalost, i dalje potpuno odbijaju svaki kontakt".

Peskov je ocenio da su piratski napadi koji su se nedavno dogodili u međunarodnim vodama naštetili i interesima Rusije, kao i da Rusija smatra da ima pravo, i da će svakako preduzeti mere da zaštiti svoje interese.

Peskov: Putin još nije doneo odluku o mogućem uskršnjem primirju



Portparol Kremlja Dmitrij Peskov navodi da Vladimir Putin još nije doneo nikakve odluke o mogućem uskršnjim primirju.

"Vrhovni komandant danas nije doneo nikakve odluke", rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je Ukrajina spremna za prekid vatre za Uskrs, koji pravoslavni Hrišćani slave u nedelju.

Zelenski: Spreman sam da se sastanem sa Putinom



Volodimir Zelenski je izjavio da je spreman za direktan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na neutralnom terenu.

"Spreman sam da se sastanem sa Putinom. Sigurno ne u Moskvi, ni u Kijevu, ali postoje mnoga druga mesta – na Bliskom istoku, u Evropi ili SAD", rekao je Zelenski u intervjuu za italijanski Radio Rai.

Govoreći o Donbasu, ukrajinski lider je odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka Rusiji, upozorivši da bi to omogućilo ruskim snagama da bez većih gubitaka zauzmu strateške pozicije i potencijalno prošire ofanzivu na druge gradove, uključujući Harkov.

Naveo je i da bi takav potez izazvao duboke podele u ukrajinskom društvu i ugrozio nezavisnost zemlje.

Volodimir Zelenski je rekao da su SAD ignorisale ubedljive dokaze da Rusija pomaže Iranu u napadu na američke baze na Bliskom istoku jer Vašington "veruje" ruskom lideru Vladimiru Putinu.

Dodao je da su ruski vojni sateliti fotografisali kritično važne objekte energetske infrastrukture u zemljama Zaliva i u Izraelu, kao i lokacije američkih vojnih baza širom regiona, i prosledili te podatke Iranu radi daljih napada.

"Javno sam to rekao. Da li smo čuli reakciju SAD prema Rusiji da moraju to da zaustave? Problem je što veruju Putinu. I to je šteta", rekao je Zelenski.

Zelenski ponovo prosjači

Prelazak Sjedinjenih Država na diplomatiju u vojnom sukobu oko Irana i prekid vatre stvaraju dodatne mogućnosti za okončanje sukoba i jačanje bezbednosti, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i dodao da Kijev od početka sledi sličan pristup u ratu Rusije protiv Ukrajine.

Zelenski je naglasio da Kijev od početka ima sličan pristup u ratu Rusije protiv Ukrajine.

"Naravno, nije lako ovo sprovesti u delo, i sada su na Bliskom istoku i dalje potrebni napori da se stabilizuje primirje kako bi funkcionisalo. Ali na kraju krajeva, svi bi trebalo da imaju isti cilj - veću bezbednost", naglasio je Zelenski i dodao da je ukrajinska strana spremna da odgovori istom merom ako Rusi obustave svoje napade, prenosi Ukrinform.

Ruski napadi na Dnjepropetrovsku i Zaporošku oblast, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a šest je povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku i Zaporošku oblast 9. aprila. "Broj povređenih u ruskom jutarnjem napadu na Zaporoški okrug raste. Nekoliko kuća je uništeno u Balabinu kao rezultat napada", naveo je načelnik Vojne uprave Zaporoške oblasti Ivan Fedorov.

Oboreno 69 ukrajinskih dronova

Ruski PVO sistemi su tokom prethodne noći presreli i uništili 69 ukrajinskih dronova avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dronovi su uništeni iznad Kurske i Astrahanske oblasti, Krasnodarskog kraja i Azovskog mora.

Ruske trupe napale su dronovima Odesku oblast, oštetivši kritični objekat infrastrukture, saopštio je šef Odeske regionalne državne administracije, Oleg Kiper.

Kako je Kiper naglasio, nije bilo povređenih.

Direktna poruka Vašingtonu

Ukrajina je pozdravila primirje postignuto između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pozvavši da Vašington pokaže takvu odlučnost i da prisili Moskvu da prestane sa oružanim napadima.

Međutim, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da evropski lideri ne pokazuju veliko interesovanje za rešavanje rata u Ukrajini i da su SAD razočarane.

Na frontu sukobi ne prestaju. Ukrajinske snage presrele su 146 dronova, od 176 koje je Rusija lansirala.

Ruske snage su napale najveću rečnu ukrajinsku luku u gradu Izmailu, pri čemu je oštećena lučka infrastruktura, saopštilo je ukrajinsko Ministarstvo regionalnog razvoja.