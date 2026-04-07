Tokom napada koji je trajao oko pola sata, ruske snage granatirale su stambeni deo u Korabeljnom okrugu u Hersonu, pri čemu su stradali civili, a više osoba je povređeno, saopštile su regionalne vlasti.

Prema prvim informacijama, u napadu su život izgubile tri osobe, dok je sedam ljudi zadobilo povrede. Guverner Hersonske oblasti Oleksandar Prokudin izjavio je da su mete napada bile stambene zgrade i da je granatiranje trajalo oko 30 minuta.

U tom periodu oštećen je veći broj objekata, uključujući prodavnicu, apoteku, kao i stanove u višespratnim zgradama. Među povređenima su četiri žene i tri muškarca, koji se trenutno nalaze na medicinskom zbrinjavanju.

Istovremeno, ruske snage su izvele i vazdušne udare na selo Stepanivka. U tom napadu ranjene su četiri osobe, a pričinjena je velika šteta na civilnoj infrastrukturi. Prema dostupnim podacima, tri vođene avio-bombe pogodile su centar sela, pri čemu je potpuno uništena zgrada škole, dok su bolnica i okolne kuće pretrpele ozbiljna oštećenja.

U Stepanivki su povređena tri muškarca i četrnaestogodišnji dečak, koji je zadobio povrede srednje težine, dok se njegov otac nalazi u kritičnom stanju.

Naknadno je potvrđeno da je broj poginulih u Hersonu porastao na četiri, nakon što je preminuo još jedan muškarac čiji identitet još uvek nije utvrđen.

Ranije istog dana, u gradu Nikopolju dogodio se još jedan napad, kada je FPV dron pogodio civilni autobus. U tom incidentu poginule su tri osobe, dok je 16 ljudi povređeno.

Guverner Dnjepropetrovske oblasti Oleksandar Hanža naveo je da je dron udario u autobus u trenutku kada se približavao stanici u centru grada, pogodivši kako putnike u vozilu, tako i ljude koji su čekali prevoz.