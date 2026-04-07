Tokom noći između 6. i 7. aprila, ukrajinske snage izvele su koordinisani napad bespilotnim letelicama na rusku fregatu „Admiral Grigorovič“, koja se u tom trenutku nalazila usidrena u luci Novorosijsk. Istovremeno, meta napada bila je i plutajuća platforma za bušenje „Sivaš“.

Fregata „Admiral Grigorovič“ važi za jedan od ključnih brodova ruske mornarice i opremljena je krstarećim raketama „Kalibr“, koje Rusija često koristi u napadima na ukrajinske gradove. Reč je o vodećem brodu klase Burevestnik (Projekat 11356R), koji raspolaže sa do osam raketa „Kalibr“, kao i protivvazdušnim sistemom „Shtil-1“ sa kapacitetom do 24 projektila.

Prema dostupnim informacijama, posada broda pokušala je da se odbrani lansiranjem protivvazdušnih raketa ka dronovima koji su se približavali. Međutim, uprkos tim pokušajima, napad nije sprečen i fregata je pogođena, prenosi Euromaidan Press.

Operaciju je izvela specijalizovana jedinica „Ptice Mađara“, koja deluje u okviru 1. zasebnog centra Snaga bespilotnih sistema Ukrajine, dok su planiranje i koordinaciju napada sproveli pripadnici Sigurnosne službe Ukrajine.

U istom talasu udara pogođena je i plutajuća platforma za bušenje „Sivaš“. Ovaj napad izvela je jedinica „Ptahi“ iz 413. bataljona „Raid“, u saradnji sa ukrajinskim pomorskim snagama zaduženim za dubinske udare.

Obim štete na pogođenim ciljevima još uvek se procenjuje, ali ovi napadi ukazuju na dalji rast sposobnosti ukrajinskih snaga da izvode precizne udare na velikim udaljenostima i proširuju domet svojih operacija.