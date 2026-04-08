Impozantna nekropola sa više od 3.000 grobova nalazi se ispod grada Zadra.

Ukazuje na običaje u periodu od prvog do petog veka nove ere. Sadrži ostatke ljudi iz svih društvenih slojeva i nudi stručnjacima uvid u običaje različitih društvenih slojeva u rimsko doba.

Arheolozi su otkrili mnoštvo artefakata - uglavnom keramičkih i staklenih urni i amfora. Oni su zakopavani, zajedno sa drugim grobnim prilozima, uključujući nakit, uljane lampe, novčiće i posuđe. Svaki artefakt, bilo da je razrađen ili jednostavan, odražava verovanja koja su vodila način na koji su stanovnici Zadra slali svoje preminule voljene u zagrobni život.

Lampe, na primer, trebalo je da osvetljavaju put u zagrobni život, dok su novčići predstavljali plaćanje za prelazak u sledeći život, a osnovni predmeti poput pribora za jelo bili su uključeni da obezbede alate za pokojnika u zagrobnom životu.



Arheološka istraživanja u Zadru datiraju još iz 19. veka. Prethodna otkrića uključuju se nalaze ispod današnjeg trgovačkog centra Relja, crkve Svetog Jovana, kao i različitih komercijalnih lokacija.

Kada se analiziraju svi stari i novi nalazi otkriva se rimska nekropola, koja je bila u stalnoj upotrebi skoro pet vekova.

Zadarska nekropola je jedno od najvećih rimskih grobnica ikada otkrivenih u regionu.Služila je kao ključna lokacija za sahranjivanje tokom vrhunca moći drevnih rimskih Jadera.

Ponovno otkrivanje nekropole otkriva koliko o planiranju grada i regionalnim trgovinskim praksama toliko i o pojedinačnim običajima vezanim za svaki grob. Obim nekropole otkriva raspored Jadera od pre 2.200 godina. Pošto su pogrebne tradicije bile dobro uspostavljene u prvom veku, nekropola jasno pokazuje gde se nekada nalazila glavna gradska ulica.

Pošto nekropola Arheolozi su primetili da predmeti pronađeni u drevnoj nekropoli potiču iz mnogih različitih regiona. Smešten na Jadranskom moru, drevni Jadar je imao jake trgovačke veze širom Mediterana, što se ogleda u predmetima pronađenim u grobovima, piše Popular Mechanics.