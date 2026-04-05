Generalni direktor i glavni projektant podmoskovskog NPO mašinogradnje, gde se proizvode rakete "Cirkon", Aleksandar Leonov, preminuo je u 75. godini života, potvrdio je za RIA Novosti izvor blizak ovom projektantu.

Leonov je rođen 26. februara 1952. godine u gradu Moršansku u Tambovskoj oblasti.

Nakon što je 1975. godine diplomirao na Moskovskom avijacionom institutu (MAI), počeo je da radi u Centralnom konstruktorskom birou mašinogradnje (danas NPO mašinogradnje), gde je prešao put od inženjera-projektanta do rukovodioca. Na čelo preduzeća stao je 2007. godine.

Pod rukovodstvom Leonova, tamo je razvijena bojeva oprema za interkontinentalne balističke rakete "Avangard". Godine 2019. dobio je zvanje Heroja rada.

Šta je "Cirkon"?

Raketa 3M22 „Cirkon” je ruska hipersonična protivbrodska raketa koju Rusija koristi za udare po kopnenim ciljevima u Ukrajini.

Prema tvrdnjama projektanata, raketa je sposobna da razvije brzinu do 9 Maha (približno 11.000 km/h). Prema objavljenim podacima, ima domet leta od 600 do 1.000 km.

Prvobitno je razvijana za baziranje na brodovima i podmornicama, međutim Rusija ju je prilagodila za lansiranje sa mobilnih obalskih kompleksa (na primer, „Bastion”).

Zbog velike brzine i manevrisanja u završnoj fazi leta, raketa je izuzetno složen cilj za sisteme PVO. Ipak, ukrajinske Vazduhoplovne snage već imaju iskustvo uspešnog obaranja „Cirkona” pomoću sistema Patriot i SAMP/T.

Napadi "Cirkonima" na Ukrajinu

Rusija je počela da koristi „Cirkone” za napade na ukrajinske gradove, uključujući Kijev, tokom 2024. godine. Glavna opasnost ovog oružja leži u veoma kratkom vremenu naleta.

Od trenutka lansiranja sa Krima do udara po centralnim regionima Ukrajine prolazi svega nekoliko minuta, što civilima često ne ostavlja dovoljno vremena da stignu do skloništa nakon signala za uzbunu.

RIA/TSN