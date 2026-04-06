RAKETA GRUNULA PORED ŽENE, OD UDARA BAČENA NA ZEMLJU Jezive scene iz Izraela (VIDEO)

Na društvenim mrežama objavljen je zastrašujući snimak trenutka kada je iranska raketa pala nekoliko desetina metara od žene u izraelskom gradu Petah Tikvi.

Na snimku se vidi žena koja izlazi iz automobila oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu. Ona je gledala u telefon, ali je u jednom trenutku pogledala u nebo, i manje od sekunde pre udara rakete vidi se kako reaguje na približavanje projektila.

Žena je od udara rakete bačena na zemlju, dok se iza nje uzdigao veliki oblak dima i prašine. Nekako je uspela da preživi napad i otišla je spotičući se. Mediji navode da je u bolnicu prevezena sa povredama grudnog koša

Muškarac je lakše povređen u drugom incidentu u Petah Tikvi, dok je u Tel Avivu jedna osoba zadobila povrede srednje težine. Vlasti su takođe prijavile oštećenja na jednoj zgradi i školi u Tel Avivu, kao i na vozilima u Petah Tikvi.