U ruskim političkim krugovima ponovo se otvorila tema mobilizacije, nakon što je poslanik Državne dume Aleksandar Borodaj izneo stav da je Rusiji potrebna dodatna mobilizacija kako bi se formirala nova rezerva za vojsku.

Prema njegovim rečima, takav potez bi imao daleko veći efekat da je sproveden ranije, u trenutku kada je mogao značajno da utiče na situaciju na frontu. Borodaj smatra da je ključ mobilizacije u stvaranju dodatnog ljudskog potencijala za vojsku i ističe da je najpovoljniji trenutak za to bio tokom leta i jeseni 2024. godine.

On procenjuje da je u tom periodu Rusija mogla da mobiliše između 500.000 i 700.000 ljudi, čime bi znatno ojačala svoje pozicije.

- Mobilizacija tokom leta i jeseni 2024. bila bi veoma korisna. Tada je trebalo mobilisati 500.000 do 700.000 ljudi. Sada mobilizacija više nije toliko aktuelna, jer ljude sve više zamenjuju roboti. Istovremeno, veoma je važno povećavati snagu i mogućnosti grupacije. Moramo imati rezervu – rekao je Borodaj.

Njegova izjava ponovo je pokrenula raspravu o jačanju ruskih snaga i ukazala na to da unutar političkog vrha i dalje postoje različita mišljenja o tome da li je mobilizacija trebalo da bude obimnija i sprovedena ranije.

Borodaj naglašava da bi masovniji poziv imao daleko veći značaj prošle godine, kada je, kako tvrdi, postojala realna mogućnost da dodatne snage utiču na tok borbi.

U njegovoj analizi, današnja situacija se razlikuje, jer se na frontu sve više koriste savremene tehnologije i bespilotni sistemi, zbog čega klasična mobilizacija nema isti značaj kao ranije.

Ipak, on upozorava da Rusija ne sme ostati bez adekvatne rezerve i da je jačanje ukupnih vojnih kapaciteta i dalje jedan od ključnih prioriteta.

Upravo iz tog razloga, pitanje mobilizacije i dalje ostaje otvoreno, iako možda ne u istom obimu i obliku kao ranije.

Ova izjava dolazi nakon što je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ranije odbacio mogućnost novog talasa mobilizacije.

Time je dodatno naglašena razlika u stavovima unutar ruskog državnog vrha kada je reč o potrebi za dodatnim ljudskim resursima na frontu.

Zbog toga Borodajev nastup dobija na težini, jer pokazuje da tema mobilizacije nije zatvorena i da se i dalje razmatra kao potencijalna opcija u budućem razvoju situacije.

Iako sam Borodaj ocenjuje da mobilizacija danas nema isti značaj kao ranije, njegova poruka da Rusija mora imati rezervu jasno ukazuje da pitanje popune vojnih snaga ostaje važno i aktuelno.