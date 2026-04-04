Ne postoje rokovi za povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, ali bi to olakšalo rešavanje sukoba, poručio je Kremlj. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Egipat više neće kupovati žito koje Rusija izvozi s okupiranih ukrajinskih teritorija.

BLOG UŽIVO

Ukrajinci napali Brjansku oblast: Poginuo muškarac

U Brjanskoj oblasti, u zapadnom delu Rusije, jedan čovek je poginuo u napadu ukrajinskih snaga dronom na preduzeće "Sevsko DRSU", izjavio je danas guverner te oblasti Aleksandar Bogomaz. "Ukrajinski teroristi su napali grad Sevsk u Sevskom okrugu pomoću bespilotne letelice. Kao rezultat ciljanog napada na teritoriju preduzeća 'Sevsko DRSU', nažalost, poginuo je zaposleni u preduzeću", napisao je on na platformi Maks, prenose RIA Novosti.

Erdogan: "Turska podržava pregovore između Ukrajine i Rusije"

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim da će Turska nastaviti da podržava pregovore između Ukrajine i Rusije, saopštilo je tursko predsedništvo. Agencija Anadolija je prenela da je Erdogan rekao Zelenskom da Turska pridaje veliki značaj pomorskoj bezbednosti u Crnom moru i da je bezbednost snabdevanja energentima ključna.

Ukrajina očekuje dolazak američkih izaslanika u Kijev

Ukrajina očekuje da će vodeći američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner predvoditi delegaciju Sjedinjenih Američkih Država koja će ovog meseca posetiti Kijev, izjavio je Kirilo Budanov, šef kabineta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Tim bi mogao da stigne ubrzo nakon pravoslavnog Uskrsa, koji se obeležava 12. aprila, rekao je Budanov za Blumberg. Iako su specijalni izaslanik Vitkof i Kušner više puta boravili u Rusiji na razgovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ovo bi bila njihova prva poseta Ukrajini, navodi agencija. Budanov je rekao da bi republikanski senator Lindsi Grejem, takođe, mogao da bude deo delegacije.

U Zaporožju bez struje 40.000 korisnika

Oko 40.000 korisnika i dalje je bez električne energije nakon napada ukrajinskih snaga na Zaporošku oblast, izjavio je danas guverner te oblasti Jevgenij Balitski. "U ovom trenutku bez struje je oko 40.000 korisnika. Na obnovi elektro-snabdevanja radi 16 interventnih ekipa 'Rosseti'", napisao je on na svom kanalu na platformi Maks, prenosi TASS. Kako je naveo, očekivano vreme delimičnog obnavljanja snabdevanja električnom energijom u jugozapadnom delu Zaporoške oblasti je 24 sata.

Zelenski počeo razgovore sa Erdoganom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se danas sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u palati Dolmabahče u Istanbulu, koji se održava bez prisustva medija, prenosi Ukrinform. Kako je navedeno u Direkciji za komunikacije turske predsedničke administracije, dnevni red sastanka uključuje diskusiju o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnom razvoju događaja i naporima usmerenim na uspostavljanje prekida vatre i dugoročnog rešenja za Ukrajinu, posebno u okviru Istanbulskog procesa, tri runde pregovora koje su Moskva i Kijev vodili u turskom gradu, navodi ukrajinska agencija.

Mirovni pregovori stavljeni na pauzu

Politički i vojni deo mirovnih pregovora je stavljen na čekanje zbog rata na Bliskom istoku, dok humanitarni deo i dalje funkcioniše, izjavio je Mihajlo Podoljak, savetnik u Kancelariji predsednika Ukrajine, prenosi Ukrinform. "Politički i vojni deo pregovora je trenutno na pauzi, dok humanitarna komponenta i dalje funkcioniše. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i šef Kancelarije predsednika Kirilo Budanov su najavili mogućnost nastavka razmene zatvorenika, i taj proces se u skladu s tim nastavlja", rekao je Podoljak. Prema njegovim rečima, "dok rat na Bliskom istoku traje, pregovori o ratu u Ukrajini ostaju na čekanju." Podoljak je takođe naveo da se stavovi prema Rusiji u zemljama Bliskog istoka nepovratno menjaju zbog njene podrške Iranu. "Sada se katastrofalno završava njena transformacija sa neutralno-poželjne pozicije na otvoreno negativnu", rekao je on.

Izveštaj sa fronta

Operativne informacije na dan 4. april 2026. u 16:00 časova o ruskoj invaziji

Od početka dana agresor je 55 puta napao položaje Snaga odbrane.

U toku su artiljerijska granatiranja pograničnih područja. Danas su u Sumskoj oblasti pogođena naseljena mesta Korenjok, Bačivsk, Iskriskivščina, Bojaro-Ležači, Rogizne i Ulanove, dok su u Černigovskoj oblasti pogođeni Jasna Poljana i Krivuša.

Na severno-slobožanskom i kurskom pravcu protivnik je izvršio 65 granatiranja naseljenih mesta i položaja naših snaga, od kojih je sedam izvedeno uz upotrebu višecijevnih raketnih sistema.

Na južno-slobožanskom pravcu protivnik je četiri puta pokušao da juriša na položaje naših jedinica u rejonima naseljenih mesta Volčansk, Ohrimivka i Ambarne.

Na kupjanskom pravcu protivnik je četiri puta pokušao da poboljša svoje položaje u oblastima naselja Kivšarivka i Novoosinove.

Na limanskom pravcu ukrajinske snage odbile su jedan pokušaj neprijatelja da napreduje ka naselju Liman.

Na slavjanskom i kramatorskom pravcu neprijatelj nije izvodio aktivna borbena dejstva.

Na konstantinovskom pravcu okupatori su izveli 17 napada u blizini Konstantinovke, Pleščijivke, Iljinivke, Stepanivke, Novopavlivke i Sofijivke. Četiri borbena sukoba su i dalje u toku.

Na pokrovskom pravcu, od početka dana, okupatori su 11 puta pokušali da potisnu naše snage sa zauzetih položaja u rejonima naselja Bilićke, Rodinske, Pokrovsk, Udačne, Grišine, Mirnograd i Novomikolajivka. Dva borbena sukoba su još uvek u toku.

Na aleksandrovskom pravcu neprijatelj je sedam puta napadao u oblastima naselja Aleksandrograd, Sičneve i Verbove.

Na guljajpoljskom pravcu Snage odbrane uspešno su odbile sedam neprijateljskih napada u rejonima Varvarivke, Zaližničnog, Guljajpiljskog, Priluka, Olenokostjantinivke i Mirnog. Protivnik je izveo i vazdušne udare u oblastima Vozdviženskog, Novoselivke i Ljubickog. Jedan borbeni sukob je u toku.

Na orihivskom pravcu neprijatelj je pokušao da napreduje u oblasti naselja Stepove. Takođe, protivnik je izveo vazdušne udare u rejonima Stepnogirska i Grigorivke.

Na pridnjeporskom pravcu neprijatelj je izveo dva neuspešna jurišna pokušaja ka Antonovskom mostu i u blizini ostrva Bilogrudi.

Na ostalim pravcima trenutno nema značajnijih promena situacije. Nisu zabeleženi pokušaji napredovanja neprijatelja.

Ukrajinske snage nastavljaju da iscrpljuju neprijatelja duž cele linije fronta i u njegovoj pozadini.

Fico: "EU da ukine sankcije ruskim energentima"

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da bi Evropska unija trebalo da ukine sankcije na rusku naftu i gas kako bi ojačala energetsku bezbednost. Fico je, kako prenosi Rojters, ocenio da bi Unija trebalo da prekine sa sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, obnovi isporuke preko naftovoda "Družba" i doprinese okončanju rata u Ukrajini, kako bi se ublažila energetska kriza povezana sa sukobima u Iranu. U saopštenju nakon telefonskog razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Fico je naveo da bi EU, a posebno Evropska komisija, trebalo odmah da obnovi dijalog sa Rusijom. "EU, a naročito Evropska komisija, bi trebalo bez odlaganja da nastave dijalog sa Rusijom i obezbede političko-pravni okvir koji će omogućiti državama članicama i Uniji u celini da nadoknade nedostajuće rezerve gasa i nafte, kao i da omoguće snabdevanje ovim strateškim sirovinama iz svih mogućih izvora i pravaca, uključujući Rusiju", istakao je Fico.

Ukrajinci napali fabriku "KuibyshevAzot" u Samarskoj oblasti

Putin za Dan pobede okuplja svetske zvaničnike u Moskvi

Ruski predsednik Vladimir Putin planira da se sastane sa stranim političarima koji budu posetili Moskvu povodom Dana pobede 9. maja, izjavio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. On je naveo da mnogo stranih vladinih zvaničnika već izrazilo želju da dođe u Moskvu na ovaj praznik, prenosi TASS. "Dakle, biće parada 9. maja, praznika, ali će naš predsednik imati i međunarodne kontakte", najavio je Ušakov.

Ukrajina dronovima zaustavila rad metalurškog kombinata u Luganskoj oblasti

SBU i Oružane snage Ukrajine udarima dronova zaustavile rad Alčevskog metalurškog kombinata na okupiranoj Luganskoj oblasti Saradnici Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), zajedno sa Jedinicama bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine, drugi put u mesec dana izveli su napad dronovima na Alčevski metalurški kombinat u okupiranoj Luganskoj oblasti, nakon čega je postrojenje obustavilo rad.

Rusija granatirala ciljeve u Ukrajini

Orban: Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata

Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban nakon telefonskog razgovora sa svojim slovačkim kolegom Robertom Ficom.

"Mađarska i Slovačka zahtevaju da EU ukine zabranu isporuke ruskih energenata", izjavio je Orban, prenosi dnevni list Mađar nemzet.

Mađarski premijer je ponovio da je stav Budimpešte da su potrebni hitni koraci i neodložna ukidanje sankcija i ograničenja nametnutih na izvoz ruskih energenata.

"Brisel mora da primora predsednika (Ukrajine Volodimira) Zelenskog da odmah otvori naftovod Družba. Planovi koji predlažu ukidanje ruske energije i prelazak na skuplju i nepristupačniju energetsku politiku Brisela za porodice moraju biti odbačeni i obustavljeni", ocenio je Orban i dodao da je plan energetske tranzicije mađarske opoziocione Stranke poštovanja i slobode (Tisa) neprihvatljiv.

Zelenski stigao u Tursku na razgovore sa Erdoganom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Tursku, saopštio je portparol ukrajinskog predsednika Sergej Nikiforov za Ukrinform.

Zelenski će u Istanbulu razgovarati sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, a program posete uključuje i sastanak sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem.

U svom obraćanju 1. aprila, Zelenski je podsetio da sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov nastavlja pregovore sa zemljama zainteresovanim za ukrajinsku vojnu stručnost.

Dugoročni sporazumi su u pripremi, a postojeći uključuju Saudijsku Arabiju, Emirate i Katar.

Takođe, rad je u toku sa Jordanom, Irakom i Bahreinom, dok je Turska pokazala interesovanje za ukrajinske odbrambene snage.

Ukrajina uvodi nove sankcije protiv ruskih kompanija iz vojno-industrijskog sektora

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 26 pojedinaca i 31 pravnog lica koja snabdevaju ruski vojno-industrijski kompleks, olakšavaju zaobilaženje sankcija i obavljaju nezakonite aktivnosti na privremeno okupiranim teritorijama, saopštila je pres-služba ukrajinskog predsednika.

Sankcije obuhvataju kompanije koje proizvode i servisiraju podvodne, površinske i vazdušne bespilotne sisteme, opremu za elektronsko ratovanje, sisteme protivvazdušne odbrane, oklopna vozila, podmornice, brodove i delove za njih, kao i proizvođače i servisere helikoptera Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172 i Mi-14, preneo je Ukrinform.

Sankcije su uvedene protiv sedam pojedinaca i 11 pravnih lica koji olakšavaju zaobilaženje sankcija, uključujući proizvođače delova za rakete H-101, H-59M2/M2A i Iskander-K, kao i kompanije uključene u ilegalno poslovanje na privremeno okupiranim teritorijama i izgradnju Krimskog mosta.

Savetnik predsednika Ukrajine za politiku sankcija, Vladislav Vlasjuk rekao je da te mere "udaraju u srž ruskog vojno-industrijskog kompleksa" i da će Ukrajina nastaviti da pojačava pritisak zajedno sa međunarodnim partnerima.

Zelenski je pozvao međunarodne partnere da ne ukidaju sankcije Rusiji i da joj ne dozvole da nastavi rat na ovaj način.

(Tanjug/Ukrinform)

Glasanje UN o Ormuskom moreuzu odloženo za sledeću nedelju

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odložio je glasanje o rezoluciji o obezbeđivanju tranzitnog prolaza kroz Ormuski moreuz za sledeću nedelju, saopštile su diplomate za Rojters.

Prvobitno glasanje bilo je zakazano za petak, a potom pomereno za kasnije isti dan, ali datum sledeće sednice još nije određen, preneo je Skaj njuz.

Ako rezolucija bude usvojena, omogućila bi zemljama da koriste "sva neophodna odbrambena sredstva" kako bi obezbedile tranzit kroz moreuz, uključujući i pomorske akcije u oblasti koja je praktično zatvorena od početka rata.

(Reuters)

IDF napada lokacije povezane sa Hezbolahom u Bejrutu

Izraelske odbrambene snage (IDF) počele su rano jutros da napadaju lokacije povezane sa libanskom militantnom grupom Hezbolah u Bejrutu, prenose mediji.

Agencija Rojters je prenela da su ciljani objekti povezani sa infrastrukturom grupe.

Al Džazira je navela da su izvedena dva izraelska vazdušna udara na južna predgrađa libanske prestonice.

(Tanjug, Reuters)

Ruska PVO oborila 85 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 85 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je jutros Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Orlovske, Rostovske, Samarske, Saratovske i Tulske oblasti, prenele su RIA Novosti.

Ističe se da su ukrajinski dronovi tokom noći uništeni i iznad Krima i Crnog mora.

Jedna osoba poginula, četiri povređene u ukrajinskom napadu na rusku Rostovsku oblast

Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene nočas u ukrajinskom vazdušnom napadu na Taganrog u ruskoj Rostovskoj oblasti, saopštio je načelnik oblasti Jurij Sljusar.

On je napisao na platformi Max da su tri osobe teško povređene, kao i da je među povređenima i jedan strani državljanin, prenele su RIA Novosti.

Zbog ukrajinskog napada izbio je požar u skladištu kompanije za logistiku koji je, u međuvremenu, lokalizovan. Oštećen je i teretni brod koji je plovio pod stranom zastavom i koji se nalazio nekoliko kilometara od obale.

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u Sumima, ima povređenih

Najmanje tri osobe su povređene nakon što je ruski dron pogodio stambeno područje u gradu Sumi, izazvavši požar na gornjim spratovima jedne višespratnice, saopštili su lokalni zvaničnici.

Šef Sumske oblasti Oleg Grigorov naveo je na Telegramu da su povređeni stanovnici i da je u toku evakuacija ljudi iz oštećenih zgrada, prenosi Ukrinform.

"Najmanje tri osobe su povređene u Sumima kao posledica neprijateljskih udara", napisao je Grigorov, dodajući da sve nadležne službe rade na otklanjanju posledica napada.

Prema njegovim rečima, ruske snage su dronovima napale stambeno naselje u Zaričnom okrugu, gde je požar izbio na gornjim spratovima jedne zgrade. Vršilac dužnosti gradonačelnika Artem Kobzar rekao je da je još jedan pogodak zabeležen u dvorištu u istom području.

Prema ranijim izveštajima, 3. aprila ruski dron pogodio je i jedan tržni centar u Sumima, pri čemu su povređene dve osobe.