Kremlj je odbacio predlog Ukrajine o uvođenju takozvanog „energetskog primirja“ tokom uskršnjih praznika, poručivši da Moskva nije videla konkretan i razrađen predlog, već da insistira isključivo na sveobuhvatnom mirovnom rešenju, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski predložio obustavu napada na energetsku infrastrukturu.

Zelenski je ranije izjavio da su saveznici Ukrajine „signalizirali“ mogućnost smanjenja napada dugog dometa na ruski naftni sektor, zbog rasta cena energenata na svetskom tržištu. Nakon toga je u ponedeljak poručio da je Ukrajina spremna na takav potez, ali pod uslovom da Rusija obustavi napade na ukrajinski energetski sistem.

Govoreći o toj inicijativi, Zelenski je istakao da je Kijev otvoren za uskršnje primirje.

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov jasno je pokazao rezervu i skepticizam prema toj ideji, naglašavajući da Moskva nije dobila jasan i precizan predlog. U međuvremenu, Kijev je poslednjih dana izveo više napada na rusku baltičku luku Ust-Luga, što dodatno komplikuje situaciju.

„U izjavama Zelenskog koje smo analizirali nismo videli nikakvu jasno definisanu inicijativu koja bi se odnosila na uskršnje primirje“, izjavio je Peskov novinarima.

On je poručio da ukrajinski predsednik mora da preuzme odgovornost i donese konkretne odluke ukoliko želi da se dođe do mira.

„Potrebno je postići mir, a ne samo kratkotrajno primirje“, naglasio je Peskov, uz upozorenje da će cena mira za Ukrajinu biti sve veća što duže Zelenski bude odlagao donošenje ključnih odluka.