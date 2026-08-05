Londonska policija saopštila je da je zaplenila makaze od žene koja je danas izvela napad na četiri osobe u londonskoj četvrti Kovent Garden, a u saopštenju se navodi da je po svemu sudeći reč o mentalno labilnoj osobi.

"Policajci su reagovali nekoliko minuta nakon incidenta, odmah po prijemu dojava o napadima. Iako je istraga još u ranoj fazi, želimo da uverimo javnost da trenutno smatramo da je ovo izolovan incident povezan sa labilnim mentalnim zdravljem žene napadača", izjavio je načelnik lokalne policije Džejson Stjuart, prenosi Skaj njuz.

Predstavnik policije je potvrdio da su dve povređene osobe puštene na kućno lečenje, a da druge dve imaju povrede koje nisu opasne po život i neće ostaviti trajne posledice.

Jedan očevidac je rekao da se napad dogodio ispred pozorišta Šaftsberi, da su oštrim predmetom povređena četvorica muškaraca starosti 34, 39, 42 i 52 godine, i da je žena napadač posle incidenta nastavila da se kreće niz Ulicu Endel.

"Primetili smo da je makazama ubola troje ljudi kod pozorišta, a zatim je došla do mesta gde je već bila policija", rekao je neimenovani svedok napada.

Londonska policija je saopštila ranije danas da je uhapšena 47-godišnja žena, koja je osumnjičena za posedovanje opasnog oružja i napad, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO