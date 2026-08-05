Hrvatsku je zahvatio novi snažan toplotni talas, a temperature su u sredu ponovo premašile 38 stepeni, dok meteorolozi upozoravaju na izuzetno opasne vremenske uslove, prenosi Jutarnji list.

Tokom toplotnog talasa u sredu u 14 časova najviša temperatura u Hrvatskoj izmerena je na aerodromu u Osijeku, gde je živa na termometru dostigla 38,9 stepeni Celzijusa.

Iznad 38 stepeni izmereno je i u nekoliko drugih krajeva zemlje, uglavnom u Slavoniji i na području Zagreba.

U Belom Manastiru izmereno je 38,6 stepeni, u Brestovcu 38,5, dok su Požega i Zagreb (Grič) zabeležili 38,3 stepena. Izuzetno vruće bilo je i u Gradištu i Đakovu, gde je izmereno tačno 38,0 stepeni.

Talasa visokih temperatura zahvatio je i ostale delove unutrašnjosti, kao i Dalmaciju i Istru, gde su izmerene vrednosti između 37 i 38 stepeni.

U Osijeku (Čepin) i Lipiku izmereno je 37,9 stepeni, u Virovitici 37,7, a u Pazinu 37,6 stepeni Celzijusa.

Slede Bosiljevo sa 37,5 stepeni, Knin sa 37,4 i Vukovar (Grabovo) sa 37,3 stepena. U Goricama kod Nove Gradiške izmerena su 37,2 stepena, dok je u Sinju i Daruvaru zabeležen 37,1 stepen.

Tačno 37,0 stepeni u 14 časova izmereno je u Imotskom, Bakru, Slatini i Krapini.

Tokom nastavka popodneva i večeri u celoj zemlji očekuje se pretežno sunčano i izuzetno vruće vreme, uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 stepeni.

Hrvatski državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za sredu crveni meteoalarm za svih osam kopnenih i obalskih regija zbog izuzetno opasnog toplotnog talasa.

Na Jadranu su i noći tropski tople, sa minimalnim temperaturama koje mogu dostići i 26 stepeni.

U unutrašnjosti i na Jadranu duvaće uglavnom slab vetar, povremeno uz umeren jugozapadni vetar na moru i jugoistočni vetar na istoku zemlje.

Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki, redak pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Slične vremenske prilike očekuju se i u četvrtak, kada je DHMZ ponovo izdao crveno meteo-upozorenje za svih osam regija zbog izuzetno opasnog toplotnog talasa.

Jutarnje temperature kretaće se od 17 do 22 stepena u unutrašnjosti, dok će na Jadranu noći ponovo biti veoma tople, sa najnižim temperaturama između 22 i 27 stepeni.

Najviša dnevna temperatura u većini krajeva dostizaće između 34 i 39 stepeni.

Tokom dana biće sunčano i veoma vruće, uz povremenu malu do umerenu oblačnost u unutrašnjosti.

Uz jači razvoj oblaka u poslepodnevnim satima lokalno je moguć poneki pljusak u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i zaleđu Dalmacije. Vetar će na kopnu uglavnom biti slab, dok će na Jadranu poslepodne duvati umeren severozapadni vetar, a uz obalu jugozapadni.

Promena vremena očekuje se krajem dana - u drugom delu noći između četvrtka i petka u unutrašnjosti će početi da duva umeren do jak severoistočni vetar, dok se na severnom Jadranu očekuje jaka oluja.