Satelitski snimci programa Kopernikus Sentinel-2, nastali između 1. i 3. avgusta, pokazali su izuzetno nizak vodostaj na četiri velike evropske reke - Loari kod Somira u Francuskoj, Pou kod Kremone u Italiji, Rajni kod Bopara u Nemačkoj i Dunavu kod Pakša u Mađarskoj.

Na fotografijama pre i posle suše jasno su vidljivi peščani i šljunkoviti sprudovi koji su inače pod vodom, što ukazuje na razmere dugotrajne suše koja pogađa veliki deo Evrope, preneo je Rojters. Posledice niskog vodostaja već se osećaju u više sektora. Na Rajni je otežan teretni rečni saobraćaj, što remeti lance snabdevanja u centralnoj Evropi.

Na Dunavu, nizak protok vode predstavlja izazov za rad nuklearne elektrane Pakš, čiji reaktori zavise od rečne vode za hlađenje. U Italiji, pad nivoa reke

Po dodatno ugrožava navodnjavanje, proizvodnju hidroenergije i snabdevanje slatkom vodom, dok stanje na Loari potvrđuje ozbiljan hidrološki stres u zapadnoj Evropi. Program Kopernikus, preko svojih evropske (EDO) i globalne (GDO) opservatorije za sušu, kontinuirano prati razvoj sušnih uslova i pruža podatke i upozorenja o njihovom uticaju širom Evrope i sveta.