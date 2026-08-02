Prijava za novih 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara počinje u ponedeljak, 3. avgusta, od 8 časova, a zahtevi će se podnositi na šalterima korporativnih jedinica Pošte Srbije širom zemlje, navodi se u sopštenju Ministarstva turizma i omladine.

Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu

Ko može da se prijavi za turističke vaučere?

Prijava se podnosi isključivo lično.

Za podnošenje zahteva potrebno je priložiti:

-ličnu kartu ili pasoš,

- potvrdu o rezervaciji smeštaja,

- dokaz o ostvarenom pravu na penziju,

- popunjen obrazac za prijavu.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine, kao i u Pošti Srbije.

Jednostavnija procedura prijave

Iz Ministarstva navode da je procedura prijavljivanja dodatno pojednostavljena kako bi što veći broj penzionera mogao da ostvari pravo na turistički vaučer i iskoristi ga za odmor u nekoj od domaćih turističkih destinacija.

Veliko interesovanje za program zabeleženo je i među ugostiteljima, pa je korisnicima na raspolaganju širok izbor smeštaja širom Srbije.

Do kada mogu da se koriste vaučeri?

Turistički vaučeri u vrednosti od 10.000 dinara mogu da se koriste do 1. novembra 2026. godine.

S obzirom na to da su prethodnih godina vaučeri bili podeljeni u veoma kratkom roku, građanima koji ispunjavaju uslove savetuje se da prijavu podnesu što ranije.