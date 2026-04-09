Prema navodima Telegram kanala koji prati njen rad, signal je zabeležen u 15.23 po moskovskom vremenu, a emitovan je pridev "Podlivočni" (koji se odnosi na sos), a koji se ranije nije pojavljivao u drugim emisijama UVB-76.

Stanica UVB-76, osnovana još 1970-ih godina, većinu vremena emituje karakterističan zujeći ton, zbog čega je često nazivaju i "Zujalica".

Zujanje je povremeno prekidano nerazumljivim frazama, brojevima ili besmislenim nizovima reči.

Veruje se da stanica pripada ruskim oružanim snagama , ali ništa se pouzdano ne zna o njenoj nameni, prenosi Tanjug.