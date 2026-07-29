Litvanske vlasti pronašle su podzemni tunel koji vodi iz pravca Belorusije ka njihovoj teritoriji, zbog čega je odmah pokrenuta istraga.

Prema navodima litvanske nacionalne televizije LRT, prolaz je otkriven na jugoistoku zemlje tokom pojačanog nadzora državne granice.

Tunel otkriven zahvaljujući neobičnim vibracijama

Granična policija posumnjala je da se ispod granice izvode radovi nakon što su specijalni uređaji registrovali neuobičajene vibracije tla.

U akciju su potom uključeni i poljski stručnjaci sa opremom za otkrivanje podzemnih prolaza, a nakon kontrolnog bušenja potvrđeno je da tunel zaista postoji.

Prema podacima litvanske Državne granične službe (VSAT), tunel se nalazi na dubini od oko metar i po i još nije probijen do litvanske strane granice.

Sumnja da je bio namenjen za krijumčarenje migranata

Litvanske vlasti smatraju da je prolaz trebalo da posluži za ilegalni transport migranata iz Belorusije u Litvaniju.

Komandant granične službe Rustamas Ljubajevas izjavio je da istražitelji proveravaju i desetine drugih lokacija na kojima bi mogli da postoje slični podzemni prolazi.

On je izneo tvrdnju da je teško zamisliti izvođenje ovakvih radova u neposrednoj blizini državne granice bez znanja ili pomoći beloruskih vlasti. Belorusija je ranije odbacivala slične optužbe.

Nije prvi put

Slični podzemni prolazi otkriveni su i tokom 2025. godine na granici Belorusije i Poljske.

Pojedini mediji tada su upozoravali da bi korišćenje ovakvih tunela moglo predstavljati novi oblik pritiska na spoljne granice Evropske unije.