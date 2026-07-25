Umesto mašina i hemikalija, farmeri se oslanjaju na ove ptice koje na potpuno prirodan način održavaju njive, štite useve i doprinose boljem prinosu.

Reč je o metodi poznatoj kao „uzgoj pirinča i pataka“, koja se u Kini primenjuje već godinama, a poslednjih godina ponovo privlači pažnju zbog sve većeg interesovanja za održivu i ekološku poljoprivredu.

Kada se rasad pirinča posadi, farmeri na njive puštaju oko 200 pataka po hektaru. Tokom naredna dva do tri meseca one slobodno šetaju među biljkama, gde svojim prirodnim ponašanjem obavljaju nekoliko važnih zadataka istovremeno.

Patke se hrane insektima, puževima i korovom, čime prirodno smanjuju broj štetočina koje mogu da ugroze useve. Na taj način značajno se smanjuje potreba za pesticidima i drugim hemijskim sredstvima koja se često koriste u poljoprivredi.

Njihovo kretanje kroz plitku vodu dodatno meša zemljište i omogućava bolji dotok kiseonika do korena pirinča, što doprinosi zdravijem razvoju biljaka. Istovremeno, izmet koji ostavljaju na njivama služi kao prirodno đubrivo i povećava plodnost zemljišta.

Zahvaljujući ovoj kombinaciji prirodnih procesa, farmeri uspevaju da jednim sistemom obavljaju kontrolu štetočina, uklanjanje korova i prihranu zemljišta, uz znatno manje troškove proizvodnje.

Ova metoda donosi još jednu važnu prednost. Po završetku sezone, patke mogu predstavljati dodatni izvor prihoda za proizvođače, zbog čega sistem nije samo ekološki već i ekonomski isplativ.

Zbog uspešnih rezultata i sve veće potrebe za održivom proizvodnjom hrane, stručnjaci smatraju da bi ovakav način uzgoja mogao da postane inspiracija i za druge delove sveta koji žele da smanje upotrebu hemikalija i očuvaju prirodnu ravnotežu u poljoprivredi.