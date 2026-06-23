Ruski strateški bombarderi Tu-160, sposobni za nošenje nuklearnog naoružanja, izveli su vežbe iznad neutralnih voda Barencovog i Norveškog mora, saopštilo je u utorak rusko Ministarstvo odbrane. Misija je realizovana u trenutku pojačanih tenzija između Moskve i NATO-a zbog sukoba u Ukrajini.

Avione su pratili lovci MiG-31, a tokom leta izvedene su i vežbe dopune gorivom u vazduhu.

Ministarstvo je navelo da je reč o redovnoj patrolnoj misiji u arktičkom regionu, na prostoru između Norveške, Islanda i Grenlanda.

Prema saopštenju, tokom delova šesnaestočasovne misije ruske bombardere su pratili i lovački avioni neimenovanih stranih država.

"Svi letovi Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izvode se u strogom skladu sa međunarodnim pravilima koja regulišu korišćenje vazdušnog prostora", navelo je Ministarstvo odbrane na Telegramu.

Rusija i Belorusija su prošlog meseca izvele svoju prvu zajedničku nuklearnu vežbu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tom prilikom da nuklearno odvraćanje štiti suverenitet obe zemlje u uslovima "rastućih globalnih tenzija, kao i pojave novih pretnji i rizika".

Moskva je više puta upozorila da vojna podrška NATO-a Ukrajini i sve veća militarizacija Evrope mogu dovesti do šireg sukoba.

"Direktna konfrontacija između NATO-a i Rusije mogla bi brzo da eskalira u razmenu nuklearnih udara, sa katastrofalnim posledicama", napisao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u nedavno objavljenom autorskom tekstu koji je, kako se navodi, odbio da objavi Politico Europe.

Lavrov je takođe izrazio duboku zabrinutost povodom francuskog predloga da se francusko nuklearno odvraćanje proširi na Nemačku i druge članice NATO-a.

Govoreći na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu ovog meseca, Putin je ponovio da Rusija neće napasti nijednu članicu NATO-a ukoliko Rusija prva ne bude napadnuta.