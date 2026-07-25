Mira Sinđić rekla je da je na skup došla kako bi podržala politiku za koju veruje da donosi bolju budućnost mladima.

Imam 70 godina i došla sam zbog svojih unuka i omladine. Želim da mladima bude bolje i da Srbija nastavi da napreduje. Mnogo toga se promenilo nabolje u odnosu na period od pre deset ili dvanaest godina - rekla je ona.

"Nikada nije bilo boljeg predsednika"

Govoreći o predsedniku Aleksandru Vučiću, nije krila emocije.

Prošla sam mnogo toga u životu i promenila mnogo predsednika, ali nikada nije bilo boljeg predsednika od Aleksandra Vučića. To odgovorno tvrdim. Ja njega obožavam. Posle svojih unuka i porodice, njega najviše volim - poručila je Mira.

"Penzije su veće, izgrađeni su putevi"

Ona je istakla da je zadovoljna promenama koje su, kako kaže, osetili i penzioneri.

Urađeno je mnogo za penzionere. Grade se putevi, škole, mnogo toga je izgrađeno. Penzije su povećane. U penziju sam otišla dok su na vlasti bili žuti i tada sam imala veoma malu penziju. Danas sam zadovoljna onim što primam - rekla je.

Na kraju je dodala da predsednika vidi kao čoveka koji je blizak narodu.