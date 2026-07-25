Luksuzni tretmani, lekovita voda i stalan stručni nadzor razlog su što su domaća lečilišta postala jedna od najtraženijih letnjih destinacija.

Banja Vrdnik: luksuzan letnji odmor na Fruškoj gori

Banja Vrdnik postala je omiljeno letnje odredište penzionera koji žele moderan odmor uz vrhunski komfor i lekovitu termalnu vodu. Smeštena u hladu Fruške gore, nudi pravo bekstvo od gradske vreve, dok bazenski kompleks sa termalnom vodom pomaže oporavku zglobova i cirkulacije.

Za smeštaj u kompleksima sa pet zvezdica, poput "Fruških Termi", potrebno je izdvojiti između 120 i preko 200 evra po osobi za noćenje na bazi polupansiona – u tu cenu ulazi neograničeno korišćenje bazena, sauna i medicinskih tretmana. Zbog viših cena, Vrdnik najčešće biraju penzioneri kojima je važna usluga na nivou evropskih odmarališta, gde se odmor i zdravstvena nega dobijaju na jednom mestu.

Vrnjačka Banja: dugogodišnji favorit sa bogatim sadržajem

Vrnjačka Banja decenijama nosi titulu najpopularnijeg banjskog mesta, a leti posebno prija starijim gostima koji vole šetnju i druženje. Uređene staze u hladovini pored Vrnjačke reke, kao i brojni koncerti i festivali, čine da dan ovde bude ispunjen sadržajem od jutra do večeri.

Cene zavise od izbora smeštaja i zdravstvenog paketa. Boravak u privatnim lux hotelima sa bazenom i spa centrom iznosi od 70 do 150 evra dnevno, dok takozvani "BO dan" u Specijalnoj bolnici Merkur – koji uključuje kompletan lekarski pregled, terapije, ishranu i smeštaj – košta između 50 i 90 evra dnevno po osobi. Ovde penzioneri često kombinuju lečenje digestivnih tegoba i dijabetesa sa letnjim opuštanjem.

Banja Koviljača: mir i najdelotvornije lekovito blato

Za one koji leti beže od gužve, Banja Koviljača je nezaobilazna. Poznata po jednom od najlepših parkova u ovom delu Evrope i čuvenoj dvorani Kur-salon, nudi gospodsku atmosferu i dokazano efikasne terapije lekovitim blatom i sumporovitom vodom.

Letovanje u Koviljači je nešto pristupačnije od Vrdnika, ali i dalje privlači goste boljeg imovinskog stanja. Hotelski pansion sa terapijama u Specijalnoj bolnici ili u privatnim vilama košta od 45 do 90 evra dnevno. Posebno su traženi paketi u autentičnom "Kraljevskom kupatilu", gde pojedinačni tretmani koštaju od 2.000 do 5.000 dinara.

Zašto se penzioneri odlučuju baš za banje

Za razliku od klasičnog letovanja na moru, gde se plaća samo smeštaj i prevoz, boravak u ovim banjama donosi kompletnu zdravstveno-rekreativnu uslugu. Gosti dobijaju stalnu dostupnost lekara specijalista, fizikalnu terapiju, svakodnevno merenje pritiska i šećera u krvi, kao i ishranu prilagođenu njihovom zdravstvenom stanju.

Dvonedeljno letovanje za dvoje u boljim banjskim kapacitetima košta od 1.200 do preko 2.500 evra. Ipak, imućniji penzioneri ističu da im je ulaganje u zdravlje, mir i bezbednost tokom leta važnije od bilo kog drugog vida turizma, piše Kurir.