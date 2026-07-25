Za samofinansirajuće studente ostalo je 802 mesta, dok je 79 mesta u okviru programa afirmativnih mera po odluci Vlade Srbije, objavio je Univerzitet u Nišu na svom sajtu.

Jedini fakultet niškog univerziteta koji neće organizovati drugi upisni rok zbog popunjenosti kapaciteta jeste Građevinsko-arhitektonski.

Drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija trajaće od 1. do 18. septembra.

Prijavljivanje kandidata vršiće se od 1. do 4. septembra, dok će se polaganje prijemnih ispita obaviti prema rasporedu objavljenom na visokoškolskoj ustanovi od 7. do 11. septembra.