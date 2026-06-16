Švedski parlament usvojio je zakone koji pojačavaju mere prema imigrantima, uključujući mogućnost oduzimanja boravišnih dozvola na osnovu kriterijuma lošeg ponašanja i obavezu za deo zaposlenih u javnom sektoru da prijavljuju osobe za koje se sumnja da borave u zemlji bez dokumenata.

Novi zakoni doneti su uoči parlamentarnih izbora u septembru i predstavljaju deo šire migracione politike vlade desnog centra, koja se oslanja na podršku Švedskih demokrata, krajnje desne stranke, preneo je Gardijan.

Jedan od usvojenih propisa, nazvan zakon o "dobrom ponašanju", omogućava preispitivanje i moguće oduzimanje boravišnih dozvola, pri čemu se kao primeri nepoželjnog ponašanja navode neplaćeni dugovi, poreski prekršaji, kriminal i veze sa ekstremističkim organizacijama.

Odluke o statusu boravka donosiće migraciona agencija, uz mogućnost žalbe. Parlament je takođe podržao tzv. "zakon o doušništvu", kojim se deo zaposlenih u javnom sektoru obavezuje da prijavljuje osobe za koje veruju da nemaju regulisan boravak.

Zakon je usvojen tesnom većinom od 174 glasa "za" i 172 "protiv".

Nastavnici, lekari i socijalni radnici izuzeti su iz obaveze prijavljivanja, dok su zaposleni u poreskim službama i agencijama za zapošljavanje i socijalno osiguranje među onima koji su obuhvaćeni merama.

Kritičari iz opozicije i organizacija za ljudska prava upozoravaju da bi ti zakoni mogli da dovedu do proizvoljnih odluka, rasnog profilisanja i pogoršanja položaja migranata. Organizacije navode i da bi mere mogle da izazovu strah i smanjenje pristupa javnim uslugama.

Švedska vlada brani nove propise tvrdeći da su oni potrebni radi efikasnijeg sprovođenja migracionih pravila i omogućavanja povratka osoba bez legalnog statusa u zemlje porekla.