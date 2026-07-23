U objavi putem zvaničnog instagram naloga, on je poručio sledeće:

"Srbija je među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi. Ponosan sam na sve što smo uradili!", poručuje predsednik.

A kako je Alo! ranije preneo, javni dug opšte države Srbije na kraju marta 2026. iznosio je 42,1 odsto BDP-a, što je čak 16,3 procentna poena manje nego u Hrvatskoj.

Srbija je, dakle, i pored velikog investicionog ciklusa, izgradnje puteva, železnica i druge infrastrukture, zadržala znatno povoljniju poziciju kada je reč o odnosu javnog duga i veličine ekonomije. Ministarstvo finansija Srbije navodi da je posle sprovedene fiskalne konsolidacije preokrenuta putanja rasta zaduženosti i da je udeo javnog duga poslednjih godina nastavio da opada.

Razlika je još izraženija kod realnog kretanja zarada. Prosečna neto plata u Srbiji u prvom kvartalu 2026. iznosila je 118.736 dinara i bila je realno 8,8 odsto veća nego u istom periodu prethodne godine.

U martu je prosečna neto zarada dostigla 121.650 dinara, odnosno oko 1.036 evra, uz realni godišnji rast od 9,5 odsto. U Hrvatskoj je, nasuprot tome, realni rast majske plate usporio na svega 1,7 odsto.

Periodi posmatranja i statističke metodologije nisu potpuno isti, a prosečna zarada u Hrvatskoj i dalje je nominalno viša. Ipak, razlika u dinamici jasno pokazuje da se životni standard u Srbiji trenutno poboljšava znatno bržim tempom.

Upravo u tom svetlu dodatni značaj dobija i odnos Zagreba prema evropskom putu Srbije. Hrvatska je početkom jula bila među osam članica Evropske unije koje su se usprotivile otvaranju preostalih poglavlja u Klasteru tri, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast srpske ekonomije.

Ekonomski pokazatelji sami po sebi ne mogu dokazati političke motive hrvatske vlade, ali je sve teže zanemariti činjenicu da bi dalji ubrzani razvoj Srbije i njeno približavanje Evropskoj uniji učinili poređenje dve susedne zemlje znatno neprijatnijim za Zagreb.