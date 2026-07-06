„Zelena politika i odustajanje od pouzdanog i pristupačnog ruskog gasa. Deindustrijalizacija Nemačke čini nemačku industriju nekonkurentnom na svetskom tržištu, a svaki novi dan deindustrijalizacije povećava verovatnoću da se Nemačka nikada neće oporaviti, jer će drugi steći energetsku prednost“, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
On je tako prokomentarisao objavu jedne od predsednika opozicione stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Alise Vajdel, koja je navela da je krah nemačke industrijske proizvodnje posledica „zelene politike CDU-a“, odnosno Hrišćansko-demokratske unije, prenosi Sputnjik.
Vajdelova je pozvala one koji žele „preporod“ zemlje da glasaju za AfD.
Savezni kongres AfD-a održan je 4. i 5. jula u Erfurtu i bio je praćen masovnim neredima koje su, prema navodima izvora, izazvali levičarski ekstremisti. Na kongresu su Tino Hrupala i Alisa Vajdel ponovo izabrani za predsednike stranke, a izabrano je i novo savezno rukovodstvo.
U aprilu je AfD prvi put postao vodeća stranka u Nemačkoj, prestigavši blok CDU/CSU prema rezultatima četiri glavna nacionalna istraživanja javnog mnjenja.
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