Muškarac koji je nakon teške povrede kičmene moždine ostao paralizovan ponovo može samostalno da jede, pije iz šolje i obavlja brojne svakodnevne aktivnosti zahvaljujući revolucionarnom sistemu koji povezuje mozak i računar. Naučnici veruju da bi ovo otkriće u budućnosti moglo da promeni živote miliona ljudi širom sveta.

Kit Tomas iz američke savezne države Njujork ostao je paralizovan od grudi nadole nakon nesreće tokom skoka u bazen, kada je teško povredio vratni deo kičme. Lekari su tada smatrali da su šanse za oporavak veoma male i da verovatno više nikada neće moći da koristi ruke na način na koji je ranije mogao.

Prekretnica je usledila 2021. godine kada je pristao da učestvuje u kliničkom ispitivanju eksperimentalnog implantata. Tokom operacije ugrađene su mu elektrode u mozak, koje registruju nameru za pokret i šalju signale do mišića, zaobilazeći oštećeni deo kičmene moždine.

Posle višemesečne rehabilitacije rezultati su nadmašili očekivanja istraživača. Tomas danas može da podigne šolju, samostalno jede, počeše lice i izvodi pokrete koji su mu godinama bili potpuno nedostižni. Posebno značajno je to što je zahvaljujući novoj tehnologiji ponovo počeo da oseća dodir u delu šake koji je nakon nesreće bio potpuno neosetljiv.

Rezultati objavljeni u stručnom časopisu pokazali su da je snaga njegove desne ruke povećana za 86 odsto, dok je leva ojačala za 62 odsto. Naučnici ističu da deo poboljšanja ostaje prisutan čak i kada se sistem isključi, što ukazuje na moguće trajne promene u nervnom sistemu. Upravo zbog toga veruju da bi ova tehnologija mogla da predstavlja jednu od najvećih prekretnica u lečenju osoba sa teškim povredama kičmene moždine i vrati nadu milionima pacijenata širom sveta.