Nepoznati počinioci napisali su "Srbe na vrbe" u blizini Plavog mosta u naselju Pruška u Bijelom Polju, prenose danas crnogorski mediji. Grafit se, prema izjavama građana, danima nalazi na tom mestu. "Vijesti" nezvanično saznaju da policiji nije prijavljen slučaj.

Državna tužiteljka Višeg suda u Bijelom Polju Ljubica Caković je u odgovoru "Vijestima" kazala da Tužilaštvu nije prijavljen ovaj događaj, ali da će "postupajući dežurni tužilac, po saznanju koje su dobili od novinara, naložiti službenicima Odeljenja bezbednosti obavezujuća uputstva u cilju utvrđivanja okolnosti ovog događaja".