Druga Vraneška olimpijada, održana na Vidovdan, 28. juna, u potpunosti je opravdala očekivanja organizatora, ali i brojnih posetilaca koji su pristigli iz različitih krajeva Crne Gore, Srbije i regiona. Ono što je prošle godine bio uspešan početak, ove godine preraslo je u manifestaciju koja se s pravom može svrstati među najmasovnije i najbolje organizovane događaje ovakvog tipa u regionu.

Za besprekornu organizaciju i ove godine pobrinuli su se Branko Joksimović, Janko Joksimović i Ranko Delić, koji su uz veliki trud i podršku brojnih prijatelja i saradnika uspeli da podignu manifestaciju na još viši nivo. Pohvale na račun organizacije stizale su tokom celog dana, kako od učesnika, tako i od gostiju koji nisu krili oduševljenje atmosferom i sadržajem.

Sportski program okupio je veliki broj takmičara koji su odmerili snage u tradicionalnim disciplinama po kojima je Vraneški kraj nadaleko poznat. Posetioci su imali priliku da prate izbor za Prvu kosu Crne Gore, trku veterana starijih od 70 godina, bacanje kamena s ramena, rezanje trupca motornom testerom, vuču konopca i atraktivno izvlačenje trupca traktorima do 40 konjskih snaga.

Organizatori su za najbolje obezbedili vredne novčane nagrade, pehare i zahvalnice, čime su dodatno nagradili trud učesnika koji čuvaju tradicionalne veštine i sportski duh ovog kraja.

Rezultati po disciplinama

U trci veterana nastupilo je sedam takmičara, a najuspešniji su bili:

Vukoman Orović Rovčanin "Crveni džep" Ivko Mini

U disciplini bacanje kamena s ramena učestvovalo je 11 takmičara, a najbolji plasman ostvarili su:

Radovan Zeković Krsto Radović Nikola Damjanović

Za izbor Prve kose Vraneša prijavilo se 17 takmičara, dok ih je 13 izašlo pred stručni žiri. Najuspešniji su bili:

Predrag Vilotijević Ljubica Milivoja Vukašin Vuković

U vuči konopca prijavljeno je šest ekipa, a pobednički poredak bio je:

Pljevaljski paradajz Tihi Don iz Vraneša Izuber iz Vraneša

Najbolji u disciplini rezanja trupca motornom testerom bili su:

Slavko Joksimović

Radovan Radović

Dok su u izvlačenju trupca traktorima slavili:

Zoran Krgović

Vesko Joksimović

Po završetku sportskog dela programa usledio je pravi narodni sabor. Pod šatorima Joksimović i Delić za odličnu atmosferu bili su zaduženi Ćana, Milomir Miljanić i Goci Bend, a veselje je trajalo do kasno u noć.

Ćana zapalila šator



Goci bend o Skaj aplikaciji



Miljan razgalio goste tradicionalnim pesmama

Ovogodišnje izdanje jasno je pokazalo da Vraneška olimpijada prerasta okvire lokalne manifestacije. Sve veći broj učesnika, rekordna posećenost, odlična organizacija i brojni pozitivni komentari potvrđuju da je reč o događaju koji ima potencijal da postane jedan od prepoznatljivih simbola severa Crne Gore.

Organizatori već sada najavljuju da će naredna, treća Vraneška olimpijada, biti još sadržajnija i masovnija, sa željom da ova manifestacija nastavi da okuplja ljude, čuva tradiciju i promoviše vrednosti po kojima je Vraneški kraj prepoznatljiv.

Alo/Pogled.me/Miroslav Zavidović

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