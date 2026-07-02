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II Vraneška olimpijada nadmašila sva očekivanja: Manifestacija prerasta u jednu od najvećih i najbolje organizovanih u regionu (VIDEO)
Hiljade posetilaca, rekordna posećenost, vrhunska organizacija i bogat program obeležili ovogodišnju Vranešku olimpijadu
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