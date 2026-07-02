Druga Vraneška olimpijada, održana na Vidovdan, 28. juna, u potpunosti je opravdala očekivanja organizatora, ali i brojnih posetilaca koji su pristigli iz različitih krajeva Crne Gore, Srbije i regiona. Ono što je prošle godine bio uspešan početak, ove godine preraslo je u manifestaciju koja se s pravom može svrstati među najmasovnije i najbolje organizovane događaje ovakvog tipa u regionu.

Druga vraneška olimpijada 2026.

Za besprekornu organizaciju i ove godine pobrinuli su se Branko Joksimović, Janko Joksimović i Ranko Delić, koji su uz veliki trud i podršku brojnih prijatelja i saradnika uspeli da podignu manifestaciju na još viši nivo. Pohvale na račun organizacije stizale su tokom celog dana, kako od učesnika, tako i od gostiju koji nisu krili oduševljenje atmosferom i sadržajem.

Sportski program okupio je veliki broj takmičara koji su odmerili snage u tradicionalnim disciplinama po kojima je Vraneški kraj nadaleko poznat. Posetioci su imali priliku da prate izbor za Prvu kosu Crne Gore, trku veterana starijih od 70 godina, bacanje kamena s ramena, rezanje trupca motornom testerom, vuču konopca i atraktivno izvlačenje trupca traktorima do 40 konjskih snaga.

Vuča konopaca- Vraneška olimpijada 2026.

Organizatori su za najbolje obezbedili vredne novčane nagrade, pehare i zahvalnice, čime su dodatno nagradili trud učesnika koji čuvaju tradicionalne veštine i sportski duh ovog kraja.

Rezultati po disciplinama

U trci veterana nastupilo je sedam takmičara, a najuspešniji su bili:

  1. Vukoman Orović
  2. Rovčanin "Crveni džep"
  3. Ivko Mini

U disciplini bacanje kamena s ramena učestvovalo je 11 takmičara, a najbolji plasman ostvarili su:

  1. Radovan Zeković
  2. Krsto Radović
  3. Nikola Damjanović

Za izbor Prve kose Vraneša prijavilo se 17 takmičara, dok ih je 13 izašlo pred stručni žiri. Najuspešniji su bili:

  1. Predrag Vilotijević
  2. Ljubica Milivoja
  3. Vukašin Vuković

U vuči konopca prijavljeno je šest ekipa, a pobednički poredak bio je:

  1. Pljevaljski paradajz
  2. Tihi Don iz Vraneša
  3. Izuber iz Vraneša

Vuča konopaca- Vraneška olimpijada 2026.

Najbolji u disciplini rezanja trupca motornom testerom bili su:

Slavko Joksimović
Radovan Radović

Dok su u izvlačenju trupca traktorima slavili:

Zoran Krgović
Vesko Joksimović

Po završetku sportskog dela programa usledio je pravi narodni sabor. Pod šatorima Joksimović i Delić za odličnu atmosferu bili su zaduženi Ćana, Milomir Miljanić i Goci Bend, a veselje je trajalo do kasno u noć.

Ćana zapalila šator

Ćana na Olimpijadi

Ćana zapalila Vranešku olimpijadu
Goci bend o Skaj aplikaciji

Goci bend na Vraneškoj olimpijadi
Miljan razgalio goste tradicionalnim pesmama

Miljanić na Vraneškoj olimpijadi

Ovogodišnje izdanje jasno je pokazalo da Vraneška olimpijada prerasta okvire lokalne manifestacije. Sve veći broj učesnika, rekordna posećenost, odlična organizacija i brojni pozitivni komentari potvrđuju da je reč o događaju koji ima potencijal da postane jedan od prepoznatljivih simbola severa Crne Gore.

Organizatori već sada najavljuju da će naredna, treća Vraneška olimpijada, biti još sadržajnija i masovnija, sa željom da ova manifestacija nastavi da okuplja ljude, čuva tradiciju i promoviše vrednosti po kojima je Vraneški kraj prepoznatljiv.

Alo/Pogled.me/Miroslav Zavidović

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