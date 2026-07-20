Građani i turisti ovih dana sve češće prijavljuju da im je na crnogorskim plažama naplaćeno korišćenje ležaljki i suncobrana nakon 17 časova. Razlog je promena pravila koja važe za sezonu 2026.

Prema Ugovoru o korišćenju morskog dobra za sezonu 2026, zakupci su dužni da posle 17 časova besplatno omoguće korišćenje ležaljki i suncobrana isključivo građanima Crne Gore, uz pokazivanje važećeg identifikacionog dokumenta.

Ranije je pogodnost važila za sve

Prethodnih godina besplatno korišćenje plažnog mobilijara posle 17 časova bilo je dostupno svim posetiocima, bez obzira na državljanstvo. Zakupci su bili u obavezi da ovu informaciju jasno istaknu na informativnim tablama na plaži.

Međutim, prema navodima portala RTCG, na jednoj plaži u Sutomoru postavljeno je obaveštenje da posle 17 časova niko ne može besplatno da koristi ležaljku ukoliko je prethodno nije platio.

Šta kažu iz Morskog dobra?

Portal RTCG navodi da iz Javnog preduzeća Morsko dobro nisu dali dodatna pojašnjenja u vezi sa naplatom.

Ipak, direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj ranije je izjavio da će svaki zakupac koji bude protivno ugovoru naplaćivao korišćenje plažnog mobilijara nakon 17 časova snositi odgovarajuće posledice.

Kome se građani mogu žaliti?

Ukoliko građanima Crne Gore bude naplaćeno korišćenje ležaljki i suncobrana nakon 17 časova, mogu podneti prijavu Službi za kontrolu morskog dobra, koja proverava da li zakupci poštuju ugovorne obaveze.

Ako se utvrdi da je zakupac prekršio ugovor, mogu biti preduzete mere predviđene ugovorom.

Građani takođe mogu podneti prijavu i turističkoj inspekciji ukoliko smatraju da zakupac krši propise ili dovodi korisnike usluga u zabludu. Tokom letnje turističke sezone inspekcija sprovodi pojačane kontrole na crnogorskom primorju.