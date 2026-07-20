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Turisti besni: Ležaljke i suncobrani besplatni u Crnoj Gori posle 17 sati, ali ne za sve
Prethodnih godina besplatno korišćenje plažnog mobilijara posle 17 časova bilo je dostupno svim posetiocima, bez obzira na državljanstvo
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