Za sedam dana, više od 3.000 stanovnika Gostivara u Severnoj Makedoniji potražilo je medicinsku pomoć zbog stomačnih problema. Najveći broj obratio se gostivarskoj bolnici, dok su ostali pomoć zatražili u Domu zdravlja i Hitnoj pomoći. Kako je saopštio ministar zdravlja, trenutno su u Gostivaru hospitalizovane četiri osobe, među kojima je jedno dete, dok je jedan pacijent hospitalizovan na Klinici za infektivne bolesti u Skoplju, gde se javio na pregled, budući da radi u glavnom gradu.

- Klinička slika ostaje ista, nema promena kod pacijenata. Reč je uglavnom o stomačnim tegobama, a ređe se javljaju povišena temperatura i groznica. Nastavljamo da apelujemo na građane da se odazovu zahtevima zdravstvenih vlasti za epidemiološka istraživanja i potrebne analize kako bi se utvrdio uzrok i rasvetlio ceo slučaj – rekao je ministar zdravlja Sašo Klekovski.

Klekovski je istakao da nadležni nastavljaju aktivnosti kako bi ovaj slučaj bio u potpunosti rasvetljen, za razliku od situacije iz 2017. godine, kada je bilo oko 800 obolelih građana, ali bez konačnog epiloga.

Na snazi potpuna zabrana korišćenja vode iz vodovoda

Tokom prethodnih dana sprovedeno je 81 epidemiološko istraživanje, a zdravstvene vlasti apeluju na stanovnike Gostivara da ne koriste vodu iz vodovoda za piće niti za pripremu hrane. Za sada nema informacija koliko će ova kriza trajati.

- Agencija za hranu i veterinarstvo izdala je potpunu zabranu upotrebe vode iz vodovoda. Preporučujemo građanima da se strogo pridržavaju svih mera predostrožnosti dok je zabrana na snazi. Nakon njenog ukidanja biće objavljene nove preporuke - izjavila je direktorka Instituta za javno zdravlje Marija Andonovska.

Pored zabrane korišćenja vode za piće i pripremu hrane, voda iz slavine ne bi trebalo da se koristi ni za ličnu higijenu, uključujući pranje zuba.

Govoreći o snabdevanju građana flaširanom vodom, direktor Službe za opšte i zajedničke poslove Ivica Tomovski rekao je da će tokom dana biti isporučena tri kamiona sa ukupno 76.000 litara vode. Dodao je da će, ukoliko bude potrebno, biti obezbeđene i cisterne kako bi stanovništvo imalo dovoljno vode.

Centar za javno zdravlje iz Tetova juče je proglasio epidemiju zarazne bolesti u Gostivaru zbog naglog porasta broja osoba sa stomačnim tegobama.

(Sitel)