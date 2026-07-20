On je to izjavio nakon što su ga novinari pitali da li su vrata za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama sada zatvorena, prenosi Al Džazira.

"Odbacujem podelu na to da postoje samo rat ili diplomatija. Diplomatija je sredstvo kojim nastojimo da ostvarimo svoje nacionalne interese, baš kao i rat", rekao je on.

Bagei je kazao da kao što su oružane snage nepokolebljive u oblasti odbrane, tako su i diplomate dužne da štite prava zemlje u pregovorima, uprkos neprijateljskoj prepredenosti i pritiscima.

On je izjavio da se diplomatska komunikacija Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama odvija preko posrednika, a nedavno su poruke iz Vašingtona Teheranu preneli posrednici, uprkos tome što su sukobi u toku.

"Obavestili su nas posrednici, primili smo poruke u čije detalje nećemo da ulazimo, ali suština je da je diplomatski aparat poslednjih dana bio aktivan i da su nam određeni posrednici preneli određene ideje", rekao je Bagei na konferenciji za novinare u Teheranu.

Bagei je ocenio da su SAD odgovorne za nedavno zaoštravanje situacije.

"Više puta smo naglašavali da ne gajimo neprijateljstvo prema zemljama u regionu, ali očekujemo od njih da ispune svoju dužnost i ne dozvole napade na Iran sa svoje teritorije", istakao je Bagei.

Poručio je da će iranske snage odgovarati sve dok se američki napadi na Iran budu nastavljali.