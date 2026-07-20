Nadležni ukazuju da su netačan spisak putnika i upotreba narkotika među članovima posade možda doprineli ovoj nesreći, prenosi Rojters.

Od nedelje popodne, kada su vlasti u ovoj Latino Američkoj državi saopštile da je spaseno 67 osoba, uključujući 15 dece, nisu pronađeni novi preživeli.

"Kapetan i ostali članovi posade sada su u policijskom pritvoru. Operacija potrage i spasavanja je i dalje u toku. Zato, porodicama koje čekaju vesti o svojim bližnjima poručujemo da činimo sve što je u našoj moći da ih pronađemo", izjavio je u nedelju uveče ministar javnih radova Huan Edžil na konferenciji za novinare.

Brod "MV Barima" (MV Barima), sa 116 putnika i 17 članova posade, prevrnuo se u Atlantiku kod obale Gvajane, na oko sedam nautičkih milja (oko 13 kilometara) od kopna, tokom putovanja od glavnog grada Džordžtauna do sela Port Kaitum, saopštile su vlasti.

Lučka kapetanija je primila poziv u pomoć sa trajekta u subotu oko 23 časa nakon čega je pokrenuta operacija potrage i spasavanja.

Ministar Huan Edžil je rekao da su početne napore otežavali mrak i nedostatak plovila sa skenerima koji bi mogli da tragaju za preživelima, zbog čega su se spasioci oslanjali samo na vid i sluh.

"U međuvremenu, lokalne naftne kompanije su angažovale plovila sa skenerima, a vlada je dovela ronioce da bi ušli u olupinu trajekta i potražili tela stradalih", rekao je Edžil i potvrdio da su vlasti takođe proširile područje pretrage sa 400 kvadratnih kilometara na 1.040 kvadratnih kilometara.