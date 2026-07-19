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Društvo

Ajkula u plićaku u Grčkoj! Kupači uznemireni prizorom (VIDEO)

Kupači na plaži Kacadija na grčkom ostrvu Lipsi bili su iznenađeni kada se morski pas pojavio na svega nekoliko metara od obale, u plićaku

 
Autor: 
19.07.2026.11:56
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Ajkula u plićaku u Grčkoj! Kupači uznemireni prizorom (VIDEO)
Foto: Printscreen/Facebook/Elena Vourexaki
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Prema nezvaničnim procenama zasnovanim na dostupnom video-snimku, ajkula bi mogla da pripada rodu Mustelus iz porodice Triakidae.

Ove vrste morskih pasa u Grčkoj su poznate pod nazivom galeosi i uglavnom se smatraju bezopasnim za ljude, piše lerosnews.

Ajkula u Grčkoj

Međutim, stručnjaci upozoravaju da tačna identifikacija vrste ne može sa sigurnošću da se potvrdi isključivo na osnovu video-snimka, već je za to potrebna detaljnija analiza.

Morski psi iz roda Mustelus spadaju u hrskavičnjače, što znači da im je skelet izgrađen pretežno od hrskavice, a ne od kostiju.

 Pojava ove životinje tako blizu obale izazvala je veliko iznenađenje među prisutnim kupačima koji su sve snimili kamerom.

Snimak prikazuje morskog psa kako mirno pliva u plitkoj vodi, na maloj udaljenosti od ljudi, bez pokazivanja agresivnog ponašanja. 

(Alo.rs/B92)

 
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