Ajkula u plićaku u Grčkoj! Kupači uznemireni prizorom (VIDEO)

Ove vrste morskih pasa u Grčkoj su poznate pod nazivom galeosi i uglavnom se smatraju bezopasnim za ljude , piše lerosnews.

Prema nezvaničnim procenama zasnovanim na dostupnom video-snimku, ajkula bi mogla da pripada rodu Mustelus iz porodice Triakidae.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da tačna identifikacija vrste ne može sa sigurnošću da se potvrdi isključivo na osnovu video-snimka, već je za to potrebna detaljnija analiza.

Morski psi iz roda Mustelus spadaju u hrskavičnjače, što znači da im je skelet izgrađen pretežno od hrskavice, a ne od kostiju.

Pojava ove životinje tako blizu obale izazvala je veliko iznenađenje među prisutnim kupačima koji su sve snimili kamerom.

Snimak prikazuje morskog psa kako mirno pliva u plitkoj vodi, na maloj udaljenosti od ljudi, bez pokazivanja agresivnog ponašanja.