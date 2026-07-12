Društvenim mrežama širi se snimak za koji se tvrdi da prikazuje trenutak u kojem je jedan ruski vojnik, za kojeg se navodi da je pripadnik ruske mobilne protivvazdušne grupe, umalo stradao nakon što je izgubio kontrolu nad snažnim mitraljezom tokom gađanja. Autentičnost ovog video-zapisa nije moguće nezavisno proveriti.

Video prikazuje muškarca koji puca iz teškog mitraljeza postavljenog na postolje, oružje iznenada počinje nekontrolisano da se rotira zbog snažnog trzaja i baca čoveka sa vozila na koje je postavljeno.

Na snimku se dalje vidi da je oružlje nakon toga nastavilo nekontrolisano da puca.

Drugi vojnik, koji se u tom trenutku nalazio na vozilu, bio je prinuđen da se baci u zaklon kako bi izbegao rafale.

Snimak je na društvenoj mreži X objavio profil WarMonitor, koji navodi da je reč o avionskom mitraljezu YakB-12.7 prenamenjenom za obaranje bespilotnih letelica.

Njegove tvrdnje, kao ni sam snimak, nije moguće nezavisno potvrditi i autentifikovati.

Takođe, nije poznato kada je ovaj video-snimak nastao niti na kojoj je lokaciji zabeležen, kao ni šta se dogodilo sa vojnicima nakon navodnog incidenta.

Kako piše Večernji List, YakB-12.7 je sovjetski četvorocevni teški mitraljez kalibra 12,7 milimetara. Izvorno je razvijen za borbeni helikopter Mi-24, gde je smešten u daljinski upravljanoj kupoli ispod nosa letelice i povezan sa sistemom za ciljanje. Poslednjih godina pojavile su se informacije da ruske snage pojedine primerke ovog oružja navodno koriste i na improvizovanim kopnenim platformama za odbranu od dronova.