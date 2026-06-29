Predsednik Francuske Emanuel Makron danas se ponovo pojavio sa pilotskim naočarima za sunce dočekujući na stepenicama Jelisejske palate omanskog sultana Hajtama bin Tarika, nakon što je u januaru izazvao pažnju na Forumu u Davosu noseći isti model naočara navodno zbog problema sa očima.

Makron je nastavio da nosi naočare i tokom ceremonije potpisivanja ugovora u Jelisejskoj palati pored sultana, a kasnije i u hotelu na francusko-omanskom poslovnom forumu.

Neimenovani izvori bliski francuskom predsedniku su naveli da je ponovo u pitanju "problem sa očima", ali bez dodatnih detalja, prenosi televizija BFM.

Predsednik Francuske je svojim naočarima za sunce tokom govora u Davosu oduševio korisnike društvenih mreža, usred tenzija sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kada je, aludirajući na Grenland koji Tramp želi da anektira, izjavio da više voli "poštovanje i vladavinu prava nego nasilnike" .

Tramp je pojačao uzbuđenje u javnosti iznoseći povodom Malronove izjave sarkastične opaske o "tvrdom momku i njegovim lepim naočarima za sunce", prenosi Tanjug.

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