Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir ocenio je danas da je sporazum između Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, "velika greška" i zatražio od premijera Benjamina Netanjahua da ga uputi vladi na glasanje.

Ben Gvir, lider krajnje desničarske stranke Ocma Jehudit, saopštio je da, iako će izraelske snage za sada ostati na većem delu teritorije bezbednoske zone, ne veruje da će libanska vlada razoružati libanski militantni pokret Hezbolah.

"Jedino će vojnici Izraelskih odbrambenih snaga uništiti Hezbolah. Niko drugi to neće učiniti umesto nas", tvrdi Ben Gvir, prenosi Tajms of Izrael.

Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

Okvirni sporazum Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa postepeno okončanje sukoba između dve zemlje, uspostavljanje trajnih bezbednosnih aranžmana i otvaranje puta ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Prema tekstu dokumenta objavljenom na internet stranici američkog Stejt departmenta, Liban se obavezuje da uspostavi punu kontrolu države nad celom svojom teritorijom, da sprovede potpuno razoružavanje svih nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbolah, kao i da obezbedi da samo libanska vojska i državne bezbednosne snage imaju pravo na upotrebu sile.

Istovremeno, Izrael će fazno povlačiti svoje snage sa libanske teritorije u skladu sa napretkom sprovođenja sporazuma i verifikacijom bezbednosnih uslova.

Izraelska vlada navodi da nema teritorijalne pretenzije prema Libanu i da će potreba za vojnim prisustvom prestati kada bezbednosna pretnja bude otklonjena.

Sjedinjene Američke Države imaće ulogu posrednika i nadzornika sprovođenja sporazuma, učestvovaće u radu zajedničke vojne koordinacione grupe, kao i u proveri ispunjavanja obaveza obe strane.

Vašington je najavio i da će predvoditi međunarodne napore za obnovu Libana, uključujući rekonstrukciju infrastrukture, ekonomsku pomoć i humanitarnu podršku, uz uslov da sredstva ne budu dostupna nedržavnim oružanim grupama.