Kupovina klima uređaja predstavlja jednu od većih investicija u domaćinstvu, pa većina kupaca pažljivo bira model koji će im služiti godinama. Najčešće se odluka donosi na osnovu cene, izgleda i poznatog brenda, ali stručnjaci upozoravaju da to nisu najvažniji kriterijumi.

Denis Feliks, vlasnik firme koja se bavi montažom i servisiranjem klima uređaja, ističe da kupci često zanemaruju ono što kasnije može napraviti najveći problem – dostupnost servisa i rezervnih delova.

"Najpre razgovarajte sa monterom"

Kako objašnjava, idealno bi bilo da se kupovina klima uređaja ne obavlja bez prethodne konsultacije sa stručnim licem.

– Uvek savetujem kupcima da ne kupe sami klimu pa tek onda pozovu montera. To je kao da kupite biftek u mesari i odnesete ga u restoran da vam ga ispeku. Najbolje je prvo razgovarati sa majstorom jer često može da ponudi bolju cenu nego prodavnica – kaže Feliks.

Dodaje da razume situacije u kojima kupci biraju uređaje na akciji ili ih kupuju na rate, ali savetuje da tada ne gledaju isključivo marku uređaja.

Servisna mreža važnija od poznatog brenda

Prema njegovim rečima, mnogo je važnije proveriti koliko je razvijena servisna mreža proizvođača.

– Ako se klima pokvari usred leta, serviser često ne može da je popravi na licu mesta. Uređaj mora u ovlašćeni servis, a na popravku se kod pojedinih proizvođača čeka i do dva meseca – objašnjava on.

Zbog toga savetuje kupcima da se raspitaju koliko brzo mogu da dobiju servis i rezervne delove pre nego što donesu konačnu odluku.

Kodovi greške mogu znatno olakšati popravku

Feliks ističe da postoje razlike i u načinu na koji klima uređaji prijavljuju kvarove.

Kod pojedinih modela, kada dođe do problema, samo trepere lampice, pa serviser tek nakon pregleda može da utvrdi uzrok kvara.

Sa druge strane, neki uređaji imaju LCD ekran koji prikazuje tačan kod greške.

– Kupac može da pročita kod, proveri njegovo značenje i odmah prilikom poziva objasni serviseru o kakvom je problemu reč. To često ubrzava popravku jer majstor dolazi pripremljen sa odgovarajućim delovima – kaže Feliks.

Koliko traje klima uređaj?

Na pitanje koliko u proseku može da traje klima uređaj, Feliks odgovara da sve zavisi od kvaliteta uređaja i redovnog održavanja.

– Stariji modeli bili su nešto izdržljiviji. Današnje klime, ako se redovno servisiraju i održavaju, mogu da traju između sedam i deset godina – navodi on.

Ipak, dodaje da od najjeftinijih uređaja ne treba očekivati dug vek trajanja.

– Klima koja sa montažom košta oko 400 evra teško će trajati deset ili petnaest godina. U praksi je realno očekivati da radi između tri i pet godina, u zavisnosti od načina korišćenja i održavanja – zaključuje Feliks.