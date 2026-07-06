Proslavu Dana nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama obeležilo je ove godine nasilje u kojem je u pucnjavama i eksplozijama poginulo najmanje pet ljudi, a desetine su povređene u više gradova, saopštili su zvaničnici.

Policija Njujorka je saopštila da je kasno u subotu u Bruklinu, na Koni Ajlendu, muškarac u crnoj skijaškoj maski otvorio vatru na porodice koje su se okupile na roštilju, kada je ranio najmanje osam ljudi, među kojima i četvoro dece, prenosi NBC. Napadač je pobegao pešice, a vlasti su saopštile da rade na njegovoj identifikaciji i hapšenju.

Na Floridi je jedan devetnaestogodišnjak ubijen, a šestoro drugih je ranjeno vatrenim oružjem u centru Pensakole danas posle 1 sat ujutru po lokalnom vremenu. Šef policije Pensakole, Erik Vinstrom, rekao je na konferenciji za novinare da je "najmlađa žrtva u ovom slučaju imala 16 godina" a da su ranjeni starosti od 16 do 26 godina..

Pucnjava je takođe izbila danas posle 3 sata u Fort Vejnu, u Indijani, u kojoj je ubijena jedna žena a osam odraslih je zbrinuto zbog prostrelnih rana koje nisu opasne po život, saopštila je policijska uprava Fort Vejna.

U Komptonu, u Kaliforniji, žena i muškarac su poginuli, a troje je povređeno na velikoj zabavi, saopštila je kancelarija šerifa okruga Los Anđeles. U Dejtonu, u Ohaju, četiri osobe su povređene u pucnjavi u noći između 3. i 4. jula u okrugu Oregon, naselju koje je poznato po noćnom životu. U Kantonu, u Ohaju, žena (46) je upucana u leđa dok je spavala u krevetu, nakon što su osumnjičeni i drugi navodno pucali iz oružja u vazduh i zapalili vatromet kako bi proslavili praznik, koji se obeležava 4. jula.

Osumnjičeni, Darijus Dž. Lajšman (24), uhapšen je i optužen za krivično delo napad i nepravilno pucanje iz vatrenog oružja u stambeni objekat. U Sent Luisu, u Misuriju, tinejdžer (17) je ubijen u pucnjavi oko ponoći u subotu, a još dva dečaka od po 16 godina prebačena su u bolnicu sa prosterlnim ranama, saopštila je policija. U Činu, u Kaliforniji, u eksploziji vatrometa poginula je jedna osoba, a dve su teško povređene.