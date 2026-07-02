Veliki stub dima vidljiv je kilometrima unaokolo, navodi list.

Vlasti prefekture Istočni Pirineji saopštile su da je oko 500 stanovnika dva kampa evakuisano na plažu, gde je uspostavljena trajektna linija da ih preveze do smeštajnog centra.

“Sva preduzeća u nautičkom sektoru su evakuisana”, saopštila je gradska skupština Kane-an-Rusijona na Fejsbuku, dodajući da su kampovi Le Brazilija i Marina teško oštećeni u požaru.

Zaposleni u luci Kane, kao i 250 zaposlenih u kompaniji za proizvodnju katamarana, takođe su evakuisani, a jedna jahta se zapalila u luci, preneo je Figaro.

Prema podacima prefekture, više od 3.000 turista je zbrinuto u gradovima Kane-an-Rusijon, Sent Mari la Mer i Torej.

Kako su navele vlasti prefekture, povređenih nije bilo.

U gašenju požara učestvuje više od 200 vatrogasaca sa 35 vozila, avionom tipa Deš i helikopterom.

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