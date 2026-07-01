Šok, tornado iznad Bodenskog jezera! Stiglo upozorenje meteorologa: "Ovo nije jedini"

Snažno nevreme pogodilo je jug Nemačke, gde se iznad Bodenskog jezera formirao veliki tornado.

Prema podacima Nemačke meteorološke službe (DWD), vodeni vrtlog bio je vidljiv oko 15 minuta pre nego što je počeo da se kreće prema Lindauu u Bavarskoj, piše Fenix.

Meteorolozi navode kako nije bilo moguće precizno utvrditi njegovu visinu i veličinu, ali procenjuju da je brzina vetra unutar tornada iznosila između 100 i 150 kilometara na čas.

Budući da se tornado zadržao iznad vode, nije izazvao materijalnu štetu niti je bilo povređenih. Međutim, DWD upozorava da opasnost nije prošla.Za područje oko Bodenskog jezera, uključujući Ravensburg u saveznoj zemlji Baden-Vitemberg, izdato je crveno upozorenje zbog mogućnosti razvoja novih grmljavinskih oluja, orkanskih udara vetra i izolovanih tornada.

Prema prognozama, olujni sistem donosi obilne padavine od 25 do 35 litara po kvadraznom metru za samo jedan sat, udare vetra do 100 kilometara na čas i grad.

Meteorolozi upozoravaju na niz mogućih opasnosti, među kojima su udari groma opasni po život, rušenje stabala, padanje raznih predmeta, brzo plavljenje puteva, podvožnjaka i podruma, pojava akvaplaninga i mogućnost klizišta i novih tornada.

Građanima se savetuje da prate službena upozorenja, izbegavaju nepotrebna putovanja i tokom prolaska olujnog sistema potraže sigurno sklonište.