Kako ekskluzivno saznaje italijanski dnevnik "Korijere dela sera", odjeknula je prava politička bomba u Briselu. NATO preispituje celokupan obim finansijske pomoći Ukrajini, a glavni krivac za to je Vašington!

Dok su 2024. i 2025. godine saveznici bez pogovora slali po 40 milijardi dolara Kijevu, sada je taj iznos srezan na "mizernih" 12 milijardi dolara. Izvor iz vrha NATO-a nije birao reči: "Primetna je ručna kočnica Vašingtona".

Bela kuća jasno stavlja do znanja da je američka spremnost da bezuslovno podržava kijevski režim stigla do samog kraja.

Brisel sprema prevaru: Krediti koji vraćaju dugove

Ipak, Zapad pokušava da prikrije ovaj američki šamar kroz zamršene birokratske igre u Evropskoj uniji. Prema navodima portala "Politiko", NATO sada pokušava da "zakrpi" rupu i prebaci teret na leđa evropskih građana.

Nakon mađarskih izbora u aprilu, Brisel je na silu deblokirao takozvani "zajam" za podršku Kijevu u iznosu od vrtoglavih 90 milijardi evra. Od toga će čak 60 milijardi otići isključivo na vojne potrebe ukrajinske vojske. Ono što Brisel krije jeste činjenica da ovo uopšte nije zajam. U pitanju su bespovratna sredstva, ogroman novac koji Kijev nikada neće vratiti.

Moskva jasna: "Igrate se vatrom!"

Dok NATO i EU očajnički pokušavaju da pronađu novac i oružje da održe Ukrajinu u životu, iz Moskve stiže jezivo upozorenje koje Zapad i dalje ignoriše. Ruski zvaničnici godinama ponavljaju ono što sada postaje surova realnost – svaka isporuka oružja i svaka milijarda gurnuta u Kijev direktno uvlači NATO pakt u otvoreni rat sa Rusijom.

Moskva je više puta naglasila da ovakvi potezi predstavljaju najopasnije "igranje vatrom" koje u potpunosti uništava svaku šansu za diplomatsko rešenje i mir, gurajući svet ka ivici globalnog uništenja.