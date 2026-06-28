Kako se može videti na snimcima sa društvenih mreža u glavnom gradu Nemačke, Berlinu semafori se praktično tope na suncu.
Slična scena zabeležane je u Veroni, na severu Italije.
Takođe, možemo videti na snimcima kako od vrućine puca auto-put Berlin-Hanover.
U Srbiji takvih scena jednostavno nema.
Ali pitanje koje se postavlja jeste: hoće li svi prihvatiti ove činjenice? Činjenicu da u Srbiji stvari funkcionišu dok iz EU stižu nemile scene.
lii će ih ignorisati zato što se ne uklapaju u njih narativ?
Po svemu sudeći blokaderi će sigurno ćutati, jer kako da se ovo uklopi u njihovu bezočnu propagandu.
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