Kako se može videti na snimcima sa društvenih mreža u glavnom gradu Nemačke, Berlinu semafori se praktično tope na suncu.

Slična scena zabeležane je u Veroni, na severu Italije.

Takođe, možemo videti na snimcima kako od vrućine puca auto-put Berlin-Hanover.

U Srbiji takvih scena jednostavno nema.

Ali pitanje koje se postavlja jeste: hoće li svi prihvatiti ove činjenice? Činjenicu da u Srbiji stvari funkcionišu dok iz EU stižu nemile scene.

lii će ih ignorisati zato što se ne uklapaju u njih narativ?

Po svemu sudeći blokaderi će sigurno ćutati, jer kako da se ovo uklopi u njihovu bezočnu propagandu.