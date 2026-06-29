Takav jezik ultimatuma je „neprihvatljiv“, što je nedavno rečeno ambasadorima ovih zemalja u Rusiji, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

U intervjuu ruskim medijima, on je naglasio da je ambasadorima „evrotrojke“ na nedavnom sastanku u diplomatskom predstavništvu u potpunosti objasnio stav Rusije i iz te perspektive „razgovor se može nazvati suštinskim“.

Međutim, Galuzin je podsetio da je sastanak održan na zahtev pomenutih šefova diplomatskih predstavništava „kako bi se čuli njihovi pristupi i, shodno tome, ti pristupi su saopšteni rukovodstvu zemlje“.

Ko bi bio pogodan pregovarač u ime EU?

Prihvatljiv kandidat za pregovarača EU za Moskvu bio bi neko ko „nije ni rekao ni uradio ništa gnusno“ protiv Rusije, primetio je on.

„Već smo rekli sve što smo imali da kažemo o ovoj temi i, shodno tome, ruski predsednik i ministar spoljnih poslova su više puta izjavili da je dobar pregovarač za nas onaj koji u prošlosti nije ni rekao ni uradio ništa gnusno protiv Rusije“, poručio je Galuzin.

Ako se takva osoba pronađe i ako su njene usluge potrebne, onda će se takav pregovarač verovatno pojaviti, zaključio je diplomata.

Prozapadne NVO u Jermeniji pokušavaju da diskredituju rusko vojno prisustvo

Pored toga, Galuzin je primetio da neke snage i prozapadne nevladine organizacije u Jermeniji pokušavaju da diskredituju rusko vojno prisustvo u zemlji, „ali svi ti pokušaji su uzaludni“.

„Nažalost, vidimo da neke političke snage i neke prozapadne jermenske nevladine organizacije pokušavaju da omalovaže rusko vojno prisustvo u Jermeniji, predstavljajući ga gotovo kao instrument okupacije ili kao dokaz neke vrste zatvorenog, neprijateljskog stava prema Jermeniji“, konstatovao je on.

Ali svi ovi pokušaji su uzaludni, primetio je zamenik ministra spoljnih poslova.

„Nadilazi ih prijateljski stav lokalnog stanovništva prema ruskoj vojnoj bazi, jer ona nije samo vojni objekat već i važna tačka za lokalne stanovnike. To dokazuje veliki broj učesnika koji su posetili našu bazu tokom dana otvorenih vrata, od kojih je poslednji bio 12. juna“, zaključio je on.