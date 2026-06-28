Generalštab ukrajinske armije naveo je u objavi na Fejsbuku da su u napadu oštećene dve rafinerije kompleksa koji naftom snabdeva rusku vojsku.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u međuvremenu je potvrdio uništenje preduzeća Titan-Barikadi raketama FP-5 Flamingo.

U saopštenju Generalštaba se dodaje da je jedna od pogođenih rafinerija Slavjansk, koja se nalazi u Krasnodarskom kraju i da je na njoj potom izbio požar.

Rafinerija nafte je u vlasništvu društva sa ograničenom odgovornošću “Slavjansk EKO“ i jedno je od najvećih preduzeća za preradu nafte na jugu Rusije, prenela je agencija Ukrinform.

Još jedna pogođena meta je rafinerija Jaroslavlj, takođe jedna od najvećih u Rusiji čiji projektovani kapacitet je 15 miliona tona nafte godišnje, navodi agencija.

Kako se navodi, fabrika proizvodi benzin, dizel i avionsko gorivo, kao i druge naftne derivate koji su važni za obezbeđivanje vojne logistike Rusije.

Ukrajinske Odbrambene snage saopštile su istovremeno da su pogodile železnički most u oblasti Ičok na Krimu, koji, kako navode, Rusi koriste za prebacivanje i snabdevanje svojih trupa.

Udar je takođe izvršen na skladište municije ruske vojske u oblasti Amvrosijevka u Donjeckoj oblasti, preneo je Ukrinform.