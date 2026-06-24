"Borba protiv korupcije je na vrhu mojih prioriteta. Odnosi sa SAD će trasformisati iz vojnog u ekonomsko partnerstvo", rekao je el Zaidi i dodao da je "većina iračkih oružanih frakcija već počela da predaje svoje oružje državi", prenosi iračka novinska agencija INA.

On je potvrdio da Irak želi da OPEK poveća iračku proizvodnju nafte u skladu sa naftnim kapacitetima Iraka i brojem stanovnika u toj zemlji.

"Nakon povlačenja svih američkih snaga neće biti opravdanja niti potrebe za bilo kakavim oružanim otporom u Iraku", poručio je El Zaidi.